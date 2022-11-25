Yandex разделяется, в руководство компании войдет Алексей Кудрин: Что изменится для любителей «Яндекс Еды» и «Яндекс Такси»

Москва. Здание компании "Яндекс" на улице Льва Толстого. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Яндекс» объявил о новой реорганизации — разделе на зарубежную и российскую часть. Его головная структура, нидерландская Yandex N.V., «рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса», - говорится в заявлении компании. То есть часть бизнеса и сервисов останется в России как «Яндекс». Контроль над ними, как предполагается, будет передан российскому топ-менеджменту. А международные части будут выделены в отдельные компании под управлением Yandex N.V.

«Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов Яндекса на всех рынках», - объясняется в сообщении.

Детали обещано раскрыть позже, после одобрения акционерами Yandex N.V.

Одна из деталей, впрочем, уже активно обсуждается. На работу в российскую часть «Яндекса» переходит Алексей Кудрин, нынешний глава Счетной палаты и экс-глава Минфина (Кудрин возглавлял это ведомство целое десятилетие, с 2000 по 2011 год). Пока об этом известно со слов источников. Как эти же источники и объясняют, официально о новой работе Кудрина может быть объявлено только после очередного пленарного заседания Совета Федерации. Именно там утверждается кандидатура на пост главы Счетной палаты. И, соответственно, отставка этого главы.

Поговаривают, что Алексей Кудрин покинет Счетную палату и отправится руководить "Яндексом". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поверим источникам, что для «Яндекса» это хорошо. И что как человек «с либеральным уклоном» и весом в верхах Алексей Кудрин сумеет поспособствовать правильной реорганизации российской части компании. Но что это все значит для простых пользователей, которые привыкли пользоваться «Яндекс Такси», «Яндекс Едой» да и просто почтой?

- Абсолютно ничего не изменится, - заверил генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. - Все эти сервисы и связанные с ними активы остаются в собственности российской компании.

- А зачем вообще это разделение?

- У «Яндекса» есть ряд продуктов и технологий, которые изначально планировались как глобальные. Те же беспилотники (беспилотные автомобили - ред.), например. Их тестирование предполагалось в штате Мичиган. Что сейчас, естественно, проблематично. Выделив эти направления в новую компанию, можно продолжать развивать глобальные проекты.