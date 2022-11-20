Благотворительный фонд из Чечни помог сотрудникам ГАИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров горячо переживает за жителей Донецкой Народной Республики. И помогает он делами. Так, на днях экипировку для сотрудников Госавтоинспекции доставил начальник УГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов. Прибывший в зону спецоперации гость передал руководителю УГАИ Роману Емельянову комплекты зимней экипировки, спецсигналы, кокарды, световые балки, рации и другой инвентарь. Вся одежда и оборудование были приобретены за счет чеченского благотворительного фонда, носящего имя отца Рамзана Кадырова - Ахмата Хаджи.

- Уверен, что оказанная помощь послужит импульсом для повышения уровня и качества работы целого ведомства - УГАИ МВД Донецкой Народной Республики, - сказал Рамзан Кадыров.

Он отметил, что множество добровольцев из Чечни отправляются помочь Донбассу. Военные помогали освободить Мариуполь. Сейчас одна из задач - ловить диверсантов. Благодаря информации от местных жителей военные выявили десятки тайников с оружием и накрыли очередную диверсионную группу.

- И это отличный результат, которым мы гордимся! - подчеркнул Кадыров. По его словам, ликвидация снайперских дотов, а также выявление диверсантов и наводчиков непосредственно на передовой позволяет российским силам продвигаться вперед с минимальными потерями.

- Я помню, как ребята из Чечни приехали в Волноваху, - говорит местная жительница Татьяна Белостокова. - Привезли продукты, воду. А потом на местном рынке скупили все фрукты, овощи и раздали местным жителям. Люди плакали, когда получали помощь. Некоторые бабушки пытались накормить блинами. Но ребята не стали есть. Сказали - спешат в Мариуполь.