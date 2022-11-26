Перспективы развития винного туризма обсудили на Первом Российском винодельческом форуме

Модератором сессии выступил Борис Титов. Фото: Фонд Росконгресса

На Первом Российском винодельческом форуме обсуждали винный туризм – один из самых эффективных механизмов развития национального винного бренда, благодаря ему конечный потребитель может «вживую прикоснуться к основам индустрии и увидеть тот путь, который проходит его любимое вино, прежде чем попасть в бутылку. Туристическая инфраструктура, продажа вина и сувенирной продукции, рестораны и кафе, отели - все это позволяет сбалансировать экономику средних и малых хозяйств. Этот тренд отражен в поручениях Президента по развитию отрасли виноградарства и виноделия, где отдельным образом была оговорена необходимость развития инфраструктуры винного туризма и экскурсионного обслуживания. В ходе дискуссии эксперты обсудили развитие ситуации в сегменте.

Модератором сессии выступил Борис Титов, собственник ГК «Абрау-Дюрсо», рассказавший также и о перспективах создания кластера “Винные дороги Кубани”:

«Абрау-Дюрсо – крупнейший винно-туристический комплекс, по количеству проводимых в год дегустаций мы одни из первых в мире. Но чем больше кооперация, тем заметнее успех. Для нас очень важно комплексное развитие региона, нам нужны партнеры по винному туризму. Пусть это будут не такие крупные центры, как наш, но с ними предложение станет более разнообразным, а значит, и интерес к нашему региону будет увеличиваться. Поэтому мы развиваем связи с соседними винодельнями, тем более, что этих соседей становится все больше и больше”.

Абрау-Дюрсо – крупнейший винно-туристический комплекс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также Титов отметил, что консолидация игроков на региональном уровне является залогом полноценного развития винно-туристической отрасли в стране. Другим важным моментом, по мнению Титова, является необходимость формирования запроса представителей отрасли в плане получения государственной поддержки, а также решение юридических и законодательных сложностей, связанных со строительством туристической инфраструктуры на винодельнях.

О необходимости более детального законодательного регулирования проблем, связанных с ограничениями развития туристических объектов на землях сельхозназначения и сельхозугодьях говорили почти все участники сессии, была отмечена важность решения проблем на региональном. Как отметила Мария Литовко, Заместитель Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, развитие винного туризма в рамках поручения Президента по продвижению по развитию виноградарства и виноделия предусматривают возможность изменения статуса земель сельхозназначения по согласованию с региональными властями по согласованию с Минсельхозом.

Опыт разрешения инфраструктурных проблем был освещен на примере регионального винодельческого кластера “Терруар”, многие участники которого сталкивались трудностями с земельным законодательством, однако проблемы эти решались благодаря взаимодействию с администрацией г Севастополь (общая протяженность регионального винного кольцевого маршрута сегодня составляет 120 км). Была затронута Литовко и оборотная сторона проблемы строительства инфраструктурных объектов на сельхозземлях, – необходимость исключения недобросовестных участников рынка, использующих виноградопригодные земли нецелевым образом. Как рассказала Мария, на уровне кластера эта проблема решается при помощи минимальной процентной квоты площадей виноградников для каждого участника. Согласно условиям участия в кластере количество сельхозземель отведенных под застройку на сегодня не должно превышать 10%.

Консолидация игроков на региональном уровне является залогом полноценного развития винно-туристической отрасли в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О стратегии развития туристической структуры в рамках отдельных винодельческих хозяйств говорили Евгения Константинова, Руководитель Центра винного туризма Winepark и Анастасия Шамрицкая, Директор по развитию Chateau de Talu. Центр винного туризма Winepark на ноябрь 2022 года посетила 61 000 человек, самым популярными продуктами стали экскурсии по винодельне и винные фестивали, в которых приняли участие несколько десятков малых и средних виноделен региона. Также точкой притяжения стала винотека парка, в которой 40% годовых продаж делает популярный робот-сомелье Кондрат. “Мы очень надеемся, что о винном туризме как о значимом драйвере экономического роста региона заговорят на новом уровне, мы верим что винно-туристические объекты имеют большой мультипликативный эффект”, - сказала Евгения. По мнению Анастасии Шамрицкой сновная туристическая задача на таком уровне – максимальное погружение потребителя в культуру виноделия самыми разнообразными способами, вплоть до участия гостей в сборе урожая.

О деталях интеграции винно-туристической активности в туристические структуры на микро-региональном уровне рассказала Екатерина Емельянова, Руководитель департамента маркетинга и туризма ООО «Кубань-Вино». В качестве примера был использован опыт постройки центра энологии “Шато-тамань“. В сочетании с владением 9.5 тыс га виноградников по всему Таманскому полуострову такое решение делает “Кубань-вино” важнейшим туристическим оператором на региональном уровне.

Важности повышения качества уровня услуг индустрии гостеприимства в контексте развития винного туризма было посвящено выступление Игоря Бухарова, президента Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО). Необходимость консолидации усилий по развитию медиа-составляющей в рамках развития темы винного туризма отметил Дмитрий Медников, управляющий директор, АО «Русская Медиагруппа». О необходимости корреляции отечественного винно-туристического опыта с международным рассказал Леонид Гелибтерман. Вице-президент Всемирной Организации винного туризма (GWTO) по региону Евразия, Председатель комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии.

На Первом Российском винодельческом форуме обсуждали винный туризм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

“Цифровой” составляющей процесса развития винного туризма было посвящено выступление Максима Коваленко, управляющего директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. Максим рассказал о том месте, которое винный туризм занимает в работе агрегатора путешествий “Свое За городом”, платформы, разработанной Россельхозбанком специально для продвижения агротуризма в стране:

“Мы хотим рассказать путешественникам об объектах винного туризма, в первую очередь мы фокусируемся на малых хозяйствах, которые лучшим образом позволяют за один день погрузиться в быт винодела. Мы делаем это абсолютно бесплатно, выполняя, таким образом, свою социально-просветительскую миссию. Наша ключевая задача – поделиться нашими компетенциями в области туризма и помочь в формировании востребованных туристических программ на основании запросов пользователей”.

Организаторами Первого Российского винодельческого форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации.