Немцы перешли на режим жесточайшей экономии

Треть опрошенных немцев отметила, что почти перестала посещать заведения общепита – от ресторанов до точек фастфуда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Германии опубликованы результаты опроса, согласно которому более половины жителей страны стали экономить.

Причиной они называют стремительный рост цен и высокую инфляцию.

Репрезентативность опроса впечатляет: в нем приняли участие более 10 тыс. человек. Из них 52% ответили, что приобретают теперь только самые необходимые товары, перейдя в режим жесточайшей экономии. Треть опрошенных также призналась, что в целом стала приобретать меньше, чем когда бы то ни было. Кроме того, треть опрошенных немцев особо отметила, что почти перестала посещать заведения общепита – от ресторанов до точек фастфуда.

Лотар Стайблин, эксперт института NielsenIQ, проводившего опрос, рассказал, что теперь немцы более внимательно следят за ценами, тратят больше времени на поиск специальных акций, распродаж и скидочных купонов и предпочитают ближайшим супермаркетам и магазинам сети дискаунтеров.

- Поразительно, но сейчас все больше и больше людей задают себе вопрос – без чего они смогут обойтись, и действительно отказываются от этого, - отметил Стайблин.