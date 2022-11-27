Александр Куренков, глава МЧС России: Правила безопасности должны быть доступны и понятны для всех

Глава МЧС России Александр Куренков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Безопасность доступна каждому».

Так называется масштабная программа, к реализации которой проступают в МЧС России.

Прежде всего, речь идёт о широком, повсеместном использовании в стране информационных материалов, посвященных правилам безопасности и рассчитанных абсолютно на всех граждан. Первый этап новой программы будет ориентирован на людей слабослышащих.

В этом случае, при подготовке и распространении информационных материалов (а это - серия обучающих видеороликов - как себя вести во время плавания и купания, почему нельзя ходить по тонкому льду, о противопожарной профилактике и о том, как поступить при первых признаках пожара) будут использованы субтитры и сурдоперевод.

- Программа «Безопасность доступна каждому» имеет огромное значение, - считает глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков. - Ведь в нашем обществе - при подготовке телепередач, различных общественно важных проектов, нередко забывают о людях с нарушениями слуха, которые в итоге не имеют равного доступа к информации. По сути, мы признаем, что на протяжении нескольких лет профилактическая и просветительская работа в области безопасности жизнедеятельности не была системно адаптирована для слабослыщащих. Признаем и будем менять ситуацию. Правила безопасности должны быть доступны и понятны для всех.

Кстати, в России сейчас насчитывается несколько миллионов человек с нарушением слуха. А это значит - у них ограничен доступ к информации о простейших правилах безопасности в быту, оказании помощи себе и близким - в случае возникновения пожара и других нештатных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью.

Кроме видеороликов, о которых мы сказали выше, специально для слабослышащих подготовят

видеоматериалы - как пользоваться огнетушителем и какие подручные предметы можно применить в качестве первичных средств при тушении пожара, как оказывать первую помощь при ожогах, порезах и других травмах.

Первые видеоуроки в эти дни уже начали использовать в нескольких регионах страны.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МЧС России, в дальнейшем в этом ведомстве планируют начать масштабную информационную кампанию, «нацеленную на то, чтобы безопасность пришла в каждый дом».

Партнером в этой работе станет Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.