Настя Ивлеева и чувства верующих: Почему не надо запрещать сериал «Монастырь»

Скандальный проект вышел в интернете, но вряд ли выйдет в кино. Фото: кадр из сериал «Монастырь»

Когда название «Монастырь» появилось в списке премьер, все было понятно заранее. Оторванные от современности люди столкнутся с кем-то из гротескного мира больших денег и соблазнов. Первые будут всячески демонстрировать свою дремучесть в сплаве с вековой мудростью, а вторые ломать шаблоны и параллельно идти к раскаянию. Все это окажется в меру интересным, а потом кто-нибудь предложит сериал запретить. Если депутаты и представители церкви вовремя не сориентируются, то поработают сами авторы проекта.

Запрет, обида и оскорбление стали главными двигателями продвижения фильмов, книг, спектаклей. Даже страшно быть режиссером. Не выпустишь на сцену толпу голых мужиков с лохматыми собаками в руках, так и не заметит тебя никто. Не оскорбишь чьих-нибудь чувств, считай зря потратил деньги спонсоров, бездарность.

И получается, что самый простой путь к популярности, это фильмы про религию. Тут не ошибешься.

Впрочем, похоже, и запрещать-то уже стало скучно. Вот «Монастырь». Есть там крамола по отношению к церкви? По первым сериям вроде нет. Да, есть фривольные сцены с Настей Ивлеевой. Но вроде как по сюжету. Есть строгие монахи и суровые монастырские правила? Есть, так это монастырь, а не ночной клуб, как тут без этого. Надо все это запрещать?

А зачем? Ну серьезно. Все эти «запрещенные» фильмы легко доступны всем желающим. И чаще всего после запретов о них люди и узнают. И продюсеры орут на сценаристов, чтобы те придумывали еще что-то в этом духе, раз смотрят. Чуть раньше «Монастыря», например, вышел сериал «Конец света», где по Москве бродит Сатана (Юрий Колокольников), ангелы пьют чистящие средства, а из туалета льется неземной свет. Почему никто это не запрещает? Потому что комедия. А если герои пытаются не просто поржать, а разобраться в каких отношениях или, как говорит Филлип Янковский, сыгравший батюшку Варсонофия, «задать вопросы», то тут уже позвольте, подождите.

Честно и правильно показать жизнь монахов в кино и сложно и не сильно широкой публике интересно. В кино же всегда так.

Если как-нибудь вечером плюхнется на диван врач «Скорой помощи» и вдруг, случайно, наткнется на сериал про врачей «Скорой помощи», то узнает о своей профессии много нового. Поразится тому, с каким энтузиазмом после многочасовой смены бегут с носилками его экранные коллеги и как находят решение сложнейших медицинских случаев со светоскопом и тонометром в руках. Полицейские пустят слезу, увидев новенькие отделения полиции, мудрых алкоголиков и изящных проституток. Журналистов всегда умиляют их экранные коллеги живущие в Москва-Сити и работающие исключительно в ресторане «Пушкин»…

В целом киноиндустрия крайне далека (за редчайшими исключениями) от народа. Да и понять сценаристов можно, любая профессия это прежде всего рутина, а снимать надо про что-то яркое, захватывающее. Поэтому и мнение о большинстве проектов можно составить еще на этапе релиза. «Дворник» будет ежедневно находить в мусоре трупы и клады, «Сторож» героически спасать что-то бесценное на старом складе от лютых бандюганов, «Продюсер» купаться в шампанском и творить добро в мире порока.

В «Монастыре» тоже все довольно предсказуемо. И пока безобидно. Давайте хоть финала дождемся, а потом осуждать будем.

Да и церкви такие сериалы скорее нужны. Хотя бы потому, что штампы о ней в головах молодежи куда дурнее и глупее, чем в сериале. Да и Настя Ивлеева как потрясательница основ довольно забавно выглядит. Скорее она снова, как в «Орле и решке» попала в новое место и интересом оглядывается вокруг. Ну и мы вместе с ней.

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