Какой будет «зимняя война» на Украине, чем грозит России девятый пакет санкций Евросоюза и что церковь думает о новом сериале с Ивлеевой

1 место. Готовим автомобиль к зиме: чек-лист главных работ (слушать)

2 место. На Украине не закончится. Дмитрий Пучков «Гоблин» назвал следующую страну, которая будет втянута в вооруженный конфликт (слушать)

3 место. Артём Жога, командир «Спарты»: Раньше мы противника называли «укропы» и «хохлы», а теперь - «немцы» (слушать)

4 место. Полковник Баранец: В Киеве заговорили о военном перевороте (слушать)

5 место. Чем грозит России девятый пакет санкций, который разрабатывает Евросоюз (слушать)

6 место. Какой будет «зимняя война» на Украине (слушать)

7 место. Владимир Легойда: Сериал «Монастырь» c Анастасией Ивлеевой искажает образ церкви (слушать)

8 место. Экономист Никита Кричевский: Не храните деньги в криптовалюте! (слушать)

9 место. Джо Байдену - 80 лет! Америка умрёт вместе с ним? (слушать)

10 место. Голая Ивлеева соблазняет монахов, шоу «Фантастика» не взлетело, а в «Ледниковом периоде» определены победители (слушать)