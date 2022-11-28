Звезда «ДМБ» и «Бригады» Михаил Владимиров: «Мы с женой пересматриваем мои постельные сцены»

Михаил Владимиров с женой и дочкой. Фото: из личного архива Михаила Владимирова.

Он вырос на руках у Андрея Миронова и Иннокентия Смоктуновского, любовь к искусству у него в крови. Потомок актерских династий Михаила Державина и Бориса Владимирова актер Михаил Владимиров снялся в 100 фильмах. 28 ноября отмечает свое 46-летие. А в преддверии этой даты корреспондент KP.RU поговорил со звездой экрана о самом сокровенном.

Михаил с женой Анастасией и дочкой Софьей. Фото: Оксана Зуйко.

АКТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ

Михаил — долгожданный и единственный ребенок Бориса Владимирова — участника легендарного советского комического дуэта Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны. 11 лет актеры Борис Владимиров и Вадим Тонков смешили всю страну, переодеваясь в старушек. Сегодня для многих этот образ станет понятен, если провести аналогию с новыми русскими бабками.

Борис Владимиров в образе Авдотьи Никитишны. Фото: Кадр видео

Но в 70-ые годы успех дуэта Тонкова и Владимирова был поистине всесоюзным. Они были почетными гостями на всех государственных праздниках, были вхожи во многие правительственные кабинеты, а любовь народа достигала такого пика, что их диалоги цитировали на каждой кухне. Вадим Тонков умер в 2001 году, ему было 68 лет, он перенес шесть инфарктов. А Бориса Владимирова не стало в 56 лет в 1988 году. Он успел воплотить главную мечту своей жизнь — стал отцом в 45 лет. Во втором браке с Татьяной Державиной, родной сестрой народного артиста РСФСР Михаила Державина, у него родился сын.

Мальчика назвали в честь дедушки Михаила Степановича Державина, народного артиста РСФСР, лауреата Сталинской премии за главную роль в военном фильме «Великий перелом». И сегодня Михаил Владимиров продолжает дело отца и дяди, он уже 26 лет выступает на сцене Московского академического театра сатиры, которым сегодня руководит Сергей Газаров. В фильмографии актера съемки в 100 картинах, среди них такие популярные ленты как «ДМБ», «Московская борзая», «Даун Хаус», «Бригада» и многие другие.

Борис Владимиров и Татьяна Державина. Фото: из личного архива Михаила Владимирова.

МАЛЬЧИШКА С АРБАТА

- Когда мне было 11 лет, папы не стало. Он долго болел, у него был рак почки. Ему сделали операцию в Боткинской больнице. Сначала врачи сказали, что все прошло успешно. Но вскоре после операции у папы оторвался тромб, - вспоминает Михаил. - Мама посвятила мне всю свою жизнь, отца мне заменил Михаил Михайлович Державин (81-летний актер умер в 2018 году — Авт.). У меня было очень интересное детство. В наш дом приходили Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский. Близким другом семьи был Александр Анатольевич Ширвиндт, он очень многое дал мне в профессии.

Михаил Владимииров, родители Державина и Борис Владимиров. Фото: из личного архива Михаила Владимирова.

Михаил Владимиров вырос на Арбате, сегодня его бы отнесли к золотой молодежи. Он поступил в Высшее театральное училище им. Щукина, которое находится в том же доме, где он жил. Многие педагоги знали его с детства. Курс, на котором учился Михаил, оказался одним из самых звездных, среди его однокурсников Максим Аверин, Антон Макарский, Мария Порошина, Наталья Антонова. Первой женой Владимирова тоже стала однокурсница — актриса Ольга Баландина.

- Мы поженились в 19 лет, в 20 лет я уже стал отцом, у нас родился Степа, - уточняет хронологию актер. - Прожили вместе 7 лет. Я думаю, что мы оба не были готовы к этому браку. Наш союз сам себя изжил. Однажды я приехал после гастролей, а квартира пустая... Жена и сын переехали к теще. Не было никаких измен, скандалов. Я платил алименты, общался с сыном. Нам с Олей удалось сохранить прекрасные отношения.

После развода актера ждало еще одно потрясение, его мама Татьяна Державина тяжело заболела. 26-летний Михаил взвалил все заботы о ней на свои плечи.

- У мамы был целый букет болезней: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, трофическая язва ноги. В итоге ей ампутировали ногу. Я ухаживал за ней сам, практически постоянно был рядом.

Михаил и первая жена (беременная Степаном). Фото: из личного архива Михаила Владимирова.

КОРМЯЩИЙ ОТЕЦ

За год до смерти мамы Михаил встретил любимую девушку, которая, как он утверждает, полностью перевернула его жизнь.

- Представляете, 19 мая 2014 года умирает моя мама, а 31 мая этого же года у меня рождается дочка Соня. Честно вам признаюсь, да простит меня сын, ощущения от того, когда ты становишься отцом дочери, перекрывают все. Это не сравнимо ни с чем. Уходит на второй план работа и все остальное. Мои друзья говорят: «Ты кормящий отец», а это так и есть. Когда Соне было 2 года, мы вместе ездили на отдых, жена в тот период не смогла с нами поехать из-за работы. Я один легко справлялся с дочкой. Она для меня эпицентр жизни!

Михаил Владимиров с семьей. Фото: из личного архива Михаила Владимирова.

И дочь, и сын Владимирова продолжают актерскую династию. 8-летняя Соня уже играет на сцене Московского академического театра сатиры, а Степан работает в мастерской Петра Фоменко. Он занимается музыкой, продюсированием, снимает фильмы как режиссер.

- Я бы с удовольствием снялся у сына, уверен, что Соня — тоже. Ждем предложения, - недвусмысленно намекает Михаил Владимиров. - Степан очень талантливый и мудрый не по годам. Я восхищаюсь им и его успехами. Недавно он снял короткометражный фильм, сейчас идет монтаж, с нетерпением жду просмотра. Степан живет с девушкой, я морально уже готов стать дедом.

Степан Владимиров. Фото: из личного архива Михаила Владимирова.

В 2023 году запланировано рекордное для актера количество картин, которые должны выйти на экраны с его участием. Среди них и сериал «Одесса» о бесшабашном городе 20-х годов прошлого столетия, и биографическая драма «Шаляпин», и авантюрная мелодрама «Нинель». Скоро телезрители увидят и продолжение сериала «Паромщица-2», в новом сезоне у Владимирова есть постельные сцены с 30-летней актрисой Анастасией Акатовой.

Степан Владимиров. Фото: из личного архива Михаила Владимирова.

- Во второй части сериала из меня сделали главного злодея, по сценарию моя любовница героиня Акатовой. В постельных сценах я снимаюсь без дублера, - расставляет акценты наш собеседник. - Мне очень повезло, потому что моя жена не ревнует меня к работе. Я показывал ей сцены с Акатовой, мы вместе отсматривали часть материала, она очень спокойно относится ко всему. Жена и дети знают, что семья для меня всегда на первом месте и именно поэтому я очень счастливый человек.