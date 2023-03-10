Жена Бориса Щербакова: «Поклонница моего мужа хотела плеснуть в меня кислотой»

Актер Борис Щербаков с супругой Татьяной Бронзовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О секретах долгой и счастливой семейной жизни мы поговорили с Татьяной Васильевной.

Они познакомились на первом курсе Школы-студии МХАТ. Оба приехали в Москву из Ленинграда. И встретились в общежитии театрального вуза. Вахтер сообщил Бронзовой номер комнаты, где ей предстояло жить. Она туда направилась в сопровождении своего первого мужа…

- Мы с Веней зашли в комнату, а там на кроватях сидели три парня. И удивленно смотрели на нас, - вспоминает Татьяна Васильевна. - Четвертая койка была свободна. От растерянности я сказала: «Простите, но меня сюда направили жить». И один из парней – красивый блондин с нахальными голубыми глазами пошутил: «Так давайте жить вместе». Это были первые слова, которые я услышала от своего будущего мужа Бориса Щербакова. Слова оказались пророческими.

Ребята, которые жили в комнате, как и я, приехали из Ленинграда. Видимо, по этому принципу – земляки - меня к ним подселили. Простое недоразумение. Я переехала к девочкам, ну а Боря начал оказывать знаки внимания, хотя я была замужем, а у него в Ленинграде была девушка. И, по-моему, не одна…

- Еще бы - такой красавец!

- Это правда. Для меня он и сейчас самый лучший. В свои 73 года он прекрасно выглядит, красиво стареет, такой же подтянутый, как в молодости. А тогда Боря был худенький, высокий блондин с вьющимися, по тогдашней моде длинными волосами, с яркими синими глазами и обаятельнейшей улыбкой. Но я держалась, на ухаживания не отвечала, хотя он настойчиво добивался меня.

Наш роман закрутился только на втором курсе. Во время репетиций отрывка в студенческом спектакле нас поставили в пару. Мы должны были поцеловаться. И мы поцеловались по-настоящему. Боря смутился, покраснел и выскочил из репетиционного зала...

Вот после этого поцелуя всё и началось: Татьяна Бронзова развелась с мужем, Борис Щербаков расстался со своей девушкой. После окончания Школы-студии они сыграли свадьбу.

- 3 марта 1973 года мы расписались, - продолжает Татьяна Бронзова. - Мы уже работали в Московском Художественном театре. В день свадьбы с утра была репетиция, потом мы помчались в загс, а вечером – играли спектакль. По-настоящему отметили свадьбу спустя несколько дней. Нам дали большую комнату в семейном общежитии театра (до этого Боря жил в мужской общаге, а я в женской) в Леонтьевском переулке. Там и собрались. К нам пришла половина труппы. Были Олег Николаевич Ефремов, Михаил Рощин в роли свадебных генералов. Стульев не хватило, сидели на досках, приспособленных под скамейки. Мои родители привезли продукты для стола. На второй день неожиданно приехал мой бывший муж Веня. Он подарил нам солонку, которую Боря расценил как символический подарок к ссоре и выбросил её. Мой папа решил, что будет драка. Но драки не было. Веня был очень интеллигентный человек, свободно говорил по-французски, великолепно пел песни Ива Монтана, играл в шахматы. И вообще умница. Потом у него родился сын, который стал известным шахматистом - Петр Свидлер (восьмикратный чемпион России по шахматам – Ред.).

Актер Борис Щербаков с супругой Татьяной Бронзовой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Недавно вы с Борисом Щербаковым отметили золотую свадьбу. Как это было?

- Примерно так же, как и 50 лет назад, в перерыве между работой. У Бори были съемки в Твери. Я поехала с ним. Вечером съемочная группа поздравила нас шампанским, подарила 50 алых роз. Кричали горько! Поздно вернулись в Москву, а дома наш сын Василий уже накрыл роскошный стол и мы посидели по-семейному. У меня замечательные мужчины - Боря и Вася. На 8 марта они задарили цветами.

- Борис Васильевич не только красивый, но и успешный актер. Наверняка, у него было много поклонниц…

- И сейчас есть, и всегда было много! Но это хорошо для артиста. Правда иногда приходилось понервничать и даже обращаться в милицию. В начале 80-х одна его поклонница написала письма с угрозами, мол, если Боря к ней не уйдет, она плеснет в меня кислотой. Оказалась психически больная.

- Когда-то актриса Людмила Нильская рассказала журналистам про роман с Борисом Щербаковым. Что вы об этом думаете?

- Всякое бывает в жизни, - философски говорит Татьяна Бронзова. – После долгого отсутствия Нильская вернулась из Америки в Россию, и, вероятно, своими «откровениями» хотела немного заработать. Вспомнила былое… В тот период, о котором она рассказывала, и она, и Боря любили выпить. Думаю, это их сблизило. Но Боря расстался с ней, как только понял, что я обо всем знаю. Я не выясняла отношения. Просто собрала его вещи и выставила чемодан за дверь и забрала ключи от квартиры. Уже через день Боря встречал меня с цветами у театра, чувствовал себя ужасно виноватым и говорил, что любит только меня. Он сказал Нильской, что между ними все кончено. Она потом бегала вокруг нашего театра и кричала: «Боря Щербаков, выйди!».

- Он и вам признался во всем?

- Никогда! Всегда говорил: ничего не было, это сплетни и выдумки. Но я все знала. Многие артисты, молодые, красивые, популярные любили и любят выпить и погулять… Наш роман с Борей начался, когда ему было 19 лет, вся жизнь – впереди. Все эти годы он должен быть верен только мне? Боря снимался с красивыми, талантливыми, манкими актрисами. В актерской среде постоянно рождаются какие-то влюбленности, увлечения... Это нормально. Я к этому с пониманием отношусь. Но всегда знала, что по-настоящему он любит только меня. Несмотря на мимолетные увлечения, он очень хороший, чистый, порядочный человек. Главное для него – это семья и дом. Его заботу я чувствовала всегда. Благодаря ему я живу в любви и достатке и счастлива.

- В чем же секрет вашего брака?

- В моей мудрости и умении прощать. И взаимной любви. А еще в понимании, что семейная жизнь – это ежедневный труд. Вроде бы банальности, но это на самом деле так.