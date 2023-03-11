Принц Гарри и Меган Маркл покрестили дочь

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: REUTERS

Малышка Лилибет Диана, которой еще не исполнилось двух лет, прошла церемонию крещения в калифорнийском поместье принца и его супруги. Церемонию проводил не кто-нибудь, а епископ Джон Харви Тэйлор - 68-летний священнослужитель является одним из самых авторитетных религиозных деятелей в США. Интересно, что в молодости Тэйлор сделал впечатляющую карьеру в политике - в частности, будущий епископ работал на Ричарда Никсона и даже руководил аппаратом президента (правда, уже после его скандальной отставки).

Лилибет родилась 4 июня 2021 года Фото: REUTERS

Источники утверждают, что на церемонию крещения были приглашены и августейшие родственники Лилибет Дианы - король Карл, его супруга Камилла, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, однако никто из них на приглашение не откликнулся.

Тем не менее, без гостей мероприятие не обошлось - в городок Монтесито, где расположено имение Гарри и Меган, прибыли около 30 человек, в том числе и мать Меган, 66-летняя Дория Рэгленд.

Присутствовали и звезды - в частности, в Монтесито приехал популярный чернокожий актер и драматург Тайлер Перри (его зрители хорошо знают по фильмам "Я, Алекс Кросс" и "Исчезнувшая"). 53-летний артист является давним другом семьи. Перри уже давно признался , что супруги попросили его стать крестным отцом Лилибет Дианы, - он согласился, но попросил в ответ провести церемонию без лишней помпы, привычной для королевской семьи. В итоге так и получилось - с учетом статуса участников церемонии, мероприятие в Монтесито прошло более чем скромно.