Съёмки новой "Иронии судьбы" с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой обернулись грандиозным скандалом

К Новому году-2023 телеканал ТНТ готовит "СамоИронию судьбы" - пародию на бессмертный шедевр "Ирония судьбы, или С легким паром!" со скандальными поп-звездами в главных ролях.

Уж сколько их упало в эту бездну критики и общественного порицания, а режиссеры всё продолжают снимать новые версии культовых кинолент. Так, к Новому году-2023 телеканал ТНТ готовит "СамоИронию судьбы" - пародию на бессмертный шедевр "Ирония судьбы, или С легким паром!" со скандальными поп-звездами в главных ролях. Например, в образе Ипполита предстанет Филипп Киркоров, а Галю, невесту Жени Лукашина, сыграет вездесущая Ольга Бузова. Ну и как вам такой микс?

Эксперты и знаменитости уже высказали своё "фи" громкому проекту.

- Я к этому отношусь предельно плохо, учитывая даже не саму затею, а то, кого позвали ее делать. У меня нет никакого желания видеть ни Киркорова, ни Бузову в своей жизни. Это просто эксплуатация, - заявил кинокритик Павел Воронков.

Продюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт, чей знаменитый отец сыграл в оригинальной рязановской ленте, и вовсе назвал новый фильм "пошлостью и безобразием". Мария Шукшина заявила, что идея ремейка - это "назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе", а певица Вика Цыганова посчитала это "неудержимым извращением". Да и в соцсетях с ними согласны: мол, Бузова и Киркоров - "Ирония судьбы", которую мы заслужили". Видимо, плохо вели себя в этом году...

Говорят, идеей комедии возмущена и вдова режиссера Эльдара Рязанова. Мол, к ней по поводу авторских прав никто не обращался. Впрочем, юристы уже разъяснили: если речь идет о пародии, ее можно снимать без всяких разрешений и выплаты вознаграждения правообладателям.

Сайт KP.RU дозвонился Эмме Абайдуллиной и она предельно четко высказала своё отношение к новому проекту с Бузовой и Киркоровым.

- Ну что тут сделаешь? - задалась риторическим вопросом вдова Рязанова. - Ни видеть, ни слышать их не хочу! Много чести еще на это реагировать. Это всё - глупость несусветная!

А вот Александр Ширвиндт давать однозначную оценку "СамоИронии" поостерёгся.

- Я первый раз об этом слышу, - признался KP.RU Александр Анатольевич. - Вообще-то я против осовременивания культовых фильмов. А вот пародии - это интересно, особенно если это сделано талантливо и остроумно.

- А Ольга Бузова, к примеру, вас не смущает? Для многих это сильный раздражитель.

- Да меня много что смущает. Просто я боюсь что-то говорить. А вдруг..? Поэтому буду говорить, когда что-то пойму или посмотрю, - поспешил свернуть разговор Народный артист.

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