Галина Полищук: «Чулпан Хаматову используют в Прибалтике в политических играх, но скоро она столкнется с большими проблемами там»

По слухам, Хаматовой платили по 200 тысяч рублей за один спектакль в Театре Наций Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На прошлой неделе Чулпан Хаматова стала «Актрисой года» в Латвии. Она получила театральную премию «Ночь лицедеев» за моноспектакль «Post Scriptum» Нового Рижского театра.

Спектакль поставил латышский режиссер Алвис Херманис, который не скрывает своих русофобских взглядов. Да и Хаматова покинула Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине. Наверное, поэтому её успехи в Прибалтике назвали не столько творческими, сколько политическими, к искусству не имеющими отношения. Так ли это, и что за награду получила она? Какие у нее перспективы как у актрисы в Латвии, мы спросили режиссера Галину Полищук.

Галина Александровна родилась в Риге, много лет работала не только в Новом Рижском театре, где сейчас играет Хаматова, но и в других театрах Прибалтики. Сейчас Полищук ставит спектакли в МХАТ им.Горького в Москве.

- Что это за премия - «Ночь лицедеев»?

- Эта награда, которую разыгрывают между собой латышские театры. Номинаций много: лучшая актриса/актер, лучших режиссер, сценограф, художник по костюмам… Участвуют в конкурсе все латышские театры. Их всего 7 или 8 в стране (!). У премии «Ночь лицедеев» наград гораздо больше, поэтому их получают почти все участники. Это такие «домашние радости».

- Сколько там зарабатывают артисты?

- Точно сказать не могу. Но таких гонораров, как в Москве (по слухам, Хаматовой платили по 200 тысяч рублей за один спектакль в Театре Наций – Ред.), в Латвии нет. Средний заработок хорошего артиста около 1000 евро в месяц (в районе 60 тысяч рублей – Ред.). Для жизни в Латвии этого вполне хватает, хотя из-за санкций жизнь сильно подорожала.

Нельзя сравнивать театральную жизнь в Москве и в Риге. Это несопоставимые вещи. В Риге - всего 4 (!) театра (в Москве их больше 200) плюс еще 4 театра на всю остальную Латвии. Кино почти не снимают, денег у страны нет. Иногда снимают сериалы.

- Понятно: финансово уехавшие артисты проиграли. А с точки зрения признания, любви публики?

- Чулпан Хаматова (как и любой другой российский артист) никогда там не станет народной любимицей, какой она была в Москве. Она там чужая. И это будет всегда, даже если выучит язык. У нее будет акцент, а латыши этого не любят. Пробиться русскоязычному населению очень-очень трудно. Это не только моё мнение. Мне об этом говорили многие известные, медийные, состоявшиеся в России люди. Местечковый национализм в Прибалтике был всегда. Так называемая европейская свобода – это иллюзия.

Сейчас Чулпан Хаматову выгодно использовать в политических играх. Но рано или поздно ситуация изменится. И она столкнется с большими проблемами там…

- …Или станет примой одного из четырех рижских театров.

- Вряд ли. Там нет прим. Это в московском театре 5-7 ведущих артистов играют главные роли, остальная труппа бегает в массовке или годами сидит на скамейке запасных. В Риге вся труппа работает. У каждого артиста есть и главные, и второстепенные роли. Труппа Нового Рижского театра (где работает Хаматова) всего 30 человек. И все - звёзды (для сравнения, в МХАТ им.Горького - под сотню артистов). В Риге вообще по-другому устроена театральная жизнь. Как мне кажется, более правильно.

- Хаматова – новенькая в труппе, но с амбициями звезды. Из-за этого могут возникнуть конфликты?

- Не думаю. Латыши вообще не конфликтные. Вряд ли у неё возникнут проблемы из-за того, что она «украла» чью-то роль. В Новом Рижском театре за сезон выпускают полтора десятка (!) премьер даже силами маленькой труппы. Работы всем хватает.

Но на Чулпан Хаматову оказывает давление «общественность», наезжают соцсети. В запрещенном в России Facebook постоянно поминают её «грехи», мол, когда-то дружила с Путиным, получала госнаграды в Кремле. И это будет продолжаться. Уверена: рано или поздно она вернется в Россию.

- Когда Алвиса Херманиса приглашали в Москву для постановки спектаклей, его называли у нас режиссером с мировым именем. Худрук Театр Наций Евгений Миронов говорил, что к Херманису очередь стоит на постановку…

- Это пиар. Херманис пытался работать в Германии. Там что-то не сложилось. И очередь за ним не выстраивается. Он почти все время в Риге. Но Латвия - часть Евросоюза. Границы открыты. Нет проблем работать в Европе. Латыши выучили языки, треть страны уехала на заработки. Херманис вполне может договориться с европейским театром на постановку. Но представлять Ригу как театральную столицу смешно. По сравнению с Москвой, это - глухая провинция.