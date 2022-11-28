Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова открыла в Туле уникальную выставку купеческого портрета

Министр Ольга Любимова провела в Туле Координационный совет при Министерстве культуры РФ. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области 28 ноября прошло пленарное заседание Координационного совета при Министерстве культуры РФ. Его главными темами стали итоги национального проекта «Культура» за 2022 год, реализация программы «Пушкинская карта» и федерального проекта «Придумано в России». Участники заседания под руководством главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой также обсудили целевое обучение студентов в профильных вузах, развитие креативных индустрий, инклюзивные проекты и планы на 2023 год. Всего в совещании приняли участие около 150 человек – федеральные эксперты, вице-губернаторы и министры культуры всех регионов России.

Ольга Любимова поблагодарила губернатора Алексея Дюмина и правительство региона за помощь в организации мероприятия, а участников совета – за слаженную работу в сфере культуры в своих регионах.

«Для проведения Координационного совета Тульская область была выбрана неслучайно. Это один из богатейших регионов страны по количеству уникальных памятников истории и культуры, один из первых участников пилотного проекта по созданию школ креативных индустрий, активный участник национального проекта «Культура», – подчеркнула Ольга Любимова.

Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев от имени губернатора Алексея Дюмина приветствовал участников Координационного совета, отметив, что принимать у себя такое мероприятие – большая честь для региона.

Выставка «Купеческий портрет XVIII – начала XX века» открылась в тульском филиале Государственного исторического музея. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«О том, что Тула – это мастерская России и оружейная столица страны, известно давно. Теперь благодаря активности губернатора Алексея Дюмина и огромной поддержке Минкультуры России, она стала еще и и третьей музейной столицей страны. В регионе многое сделано в рамках национального проекта. У нас работают филиалы федеральных музеев, креативные кластеры и школы креативных индустрий, которые создаются по инициативе главы региона», – рассказал Вячеслав Федорищев.

Музейный квартал Тулы сегодня – одна из главных достопримечательностей областного центра. В самом сердце города появился первый и пока единственный в России филиал Государственного исторического музея. В ближайшее время в Туле откроются еще три филиала - Политехнического музея, Музея имени Андрея Рублева и Театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Вячеслав Федорищев поблагодарил Ольгу Любимову за поддержку в создании и развитии Музейного квартала, а директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина – за масштабные выставки, которые всегда становятся яркими событиями в культурной жизни региона. С одной из таких экспозиций посетители Музейного квартала могут познакомиться в эти дни. Ольга Любимова и Алексей Левыкин открыли в тульском филиале ГИМ выставку «Купеческий портрет XVIII – начала XX века». Ее главными экспонатами стали 48 картин, позволяющих проследить развитие купеческого портрета с конца XVIII до начала XX века. Некоторые полотна выставляются впервые.

«Эта экспозиция будет интересна и людям глубоко посвященным, интересующимся, и краеведам, историкам, и самым маленьким детям, и подросткам, которых можно сюда привести классом. Это история края, это история нашей страны, это история меценатов», – отметила Ольга Любимова.

Кроме портретов посетители экспозиции смогут увидеть более 200 экспонатов, иллюстрирующих жизнь русского купечества. Это монеты и бумажные купюры, одежда, украшения, орденские знаки, медали и другие предметы той эпохи.