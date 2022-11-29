Бритни Спирс снялась совершенно голой в ванне

Бритни Спирс уже не раз шокировала поклонников голыми кадрами. Фото: соцсети.

Американская звезда Бритни Спирс снова шокировала своих поклонников в соцсетях. Поп-принцесса выложила на своей странице очередной снимок на грани приличия. 40-летняя певица сфотографировалась в ванне совершенно голой.

На фото Бритни позирует, прикрывая свою пышную грудь руками. Интимное место артистка замаскировала эмодзи в виде цветка. Большинство подписчиков звезды были озадачены ее поведением и написали в комментариях, что беспокоятся за нее.

«Неужели твой муж не против подобных фотографий?», «Разве твои дети не просили тебя перестать делать подобные снимки?», «Всем, кто поддерживает такое поведение Бритни, должно быть стыдно за себя. Что-то здесь не так. Это очень печально, и это приведет к еще одной голливудской трагедии», - пишут фолловеры.

На этот раз 40-летняя певица сфотографировалась в ванне совершенно голой. Фото: соцсети.

Впрочем, у певицы немало преданных защитников. Они уверены, что артистка таким образом просто выражает свои чувства и радуется новообретенной свободе после долгих лет опеки отца. Недавно Бритни во всеуслышание заявила, что подвергалась издевательствам со стороны своего родителя Джейми Спирса.

- Я чувствовала, что он пытался убить меня. Надеюсь, что он сгорит в аду, - говорила певица.

Бритни вспомнила о том, как отец в свое время добился того, чтобы ее признали недееспособной.

- У меня было три МРТ, я ни на что не жаловалась, отец сказал, что я должна идти, и я пошла, - рассказала артистка. По ее словам, ее продержали на процедуре целый час, хотя обычно это обследование занимало не больше 30 минут.

Спирс кажется, что Джейми до сих пор следит за ней и хочет вернуть свою власть над ней и ее счетами. Теперь, когда ей удалось избавиться от его опеки, певица смогла исполнить свою мечту – она вышла замуж за манекенщика Сэма Асгари. В июне исполнительница и ее бойфренд сыграли свадьбу. Бритни страстно мечтала о ребенке и даже забеременела, но у нее случился выкидыш.

На свадьбу Бритни не пришли ее ближайшие родственники, включая ее сыновей. 16-летний Шон и 15-летний Джейден живут с отцом и не желают видеться с матерью, поскольку стыдятся ее откровенных фото в соцсетях. Бритни на наследников крепко обиделась, но сниматься обнаженной не перестала.

Сыновья звезды с 2008 года находятся под опекой своего отца, танцора Кевина Федерлайна и живут в его доме. Кевин никогда не запрещал детям видеться с матерью. Однако недавно они сами решили больше не встречаться с Бритни. Сыновья не видели мать уже несколько месяцев.