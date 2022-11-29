Почти 4,5 млн школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Олимпиада «Безопасные дороги» проводилась третий год подряд и с каждым разом наращивала популярность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 по 27 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на образовательной платформе Учи.ру прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Школьники 1-9 классов проверили собственные знания о правилах поведения на дорогах. Организаторы олимпиады: Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада «Безопасные дороги» проводилась третий год подряд и с каждым разом наращивала популярность.

«Снижение аварийности на дорогах – задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете – детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады "Безопасные дороги", целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 1–9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Задания Олимпиады охватывали правила дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Одним из нововведений 2022 года стало включение задач про средства индивидуальной мобильности.

«В олимпиаду были включены задачи о безопасности передвижения на роликах, самокатах, гироскутерах, которые в последнее время становятся все популярнее, — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. — В 2022 году мы вместе с нашим постоянным партнером Учи.ру также проводили олимпиады по экологии, культуре и предпринимательству. Совокупно более 3 млн российских школьников приняли в них участие. Благодаря таким образовательным проектам удалось охватить темами национальных проектов почти 7,5 млн школьников».

Содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь присоединиться к олимпиаде. Также организаторы ежегодно анализируют статистику прохождения олимпиады и выделяют вопросы, которые чаще всего вызывают затруднения.

«Например, в прошлом году высокую сложность у школьников вызвали задания на знание правил движения во дворе и на велосипеде. Поэтому в этом сезоне мы решили дополнить их и разработали специальные обучающие упражнения на эти темы. В итоге в этом году задачу на знание правил дорожного движения во дворах удалось правильно решить большинству детей. Поездка на велосипеде по-прежнему вызывает сложности, но правильных ответов на вопрос о подготовке транспорта к безопасной поездке стало больше. Надеемся, все участники теперь будут применять приобретенные знания на практике», — сказал генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру Илья Паршин.

В Министерстве просвещения РФ отметили прикладную функцию Олимпиады, так как она позволяет не только оценить уровень базовых знаний школьников, но и повышает дорожную грамотность.

«Организаторам удалось разработать задания таким образом, что каждый участник Олимпиады смог проверить свои знания о том, как адекватно оценивать ситуацию дорожного движения, как соблюдать правила безопасности дорожного движения для пешехода, велосипедиста, пассажира транспортного средства, а также узнать особенности использования средств индивидуальной мобильности и наверняка осознал, как важно использовать световозвращающие элементы», - сообщила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения этой цели работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

«Каждый день дети ходят в школы, посещают внеклассные мероприятия, и один из наших приоритетов сделать эти маршруты безопаснее. С начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах отремонтировано более 3 тысяч участков дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Как правило, в рамках ремонтов рядом со школами, детскими садами, домами творчества обустраиваются пешеходные переходы, модернизируются светофоры, устанавливаются ограждения и т.д. Если знать и соблюдать правила дорожного движения, риск попасть в неприятную ситуацию минимизируется. А олимпиада «Безопасные дороги» — это прекрасная возможность еще раз повторить эти правила, а для кого-то – узнать что-то новое, и что обязательно пригодится в будущем», отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.