Главная политическая интрига года: удержит ли Эрдоган власть в Турции

Портрет президента Турции Реджепа Эрдогана в городе Бурса. Фото: REUTERS

Во многих крупных странах мира, включая Россию, США и Индию, выборы главы государства запланированы только на следующий, 2024-й год. Поэтому главным международным политическим блюдом этого сезона обещают стать выборы президента Турции. Их первый тур намечен на 14 мая. Особенное внимание к ним будет приковано из-за ожидающейся невероятно острой борьбы между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылчыдароглу. Непредсказуемости этой электоральной гонке добавило и недавнее разрушительное землетрясение на юго-востоке страны, унесшее почти 50 тысяч жизней, и отказ Эрдогана присоединиться к санкциям в отношении России, из-за чего на Западе его называют «другом Путина». Некоторые аналитики считают, что Вашингтон и Брюссель готовы пойти на все, чтобы сковырнуть неудобного Реджепа с вершины власти. Шансы двух главных кандидатов - приблизительно равны.

Если Эрдогана в нашей стране знают хорошо, то Кылычдароглу практически неизвестен. «Комсомолка» решила восполнить этот пробел.

МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР

Биография 74-летнего Кылычдароглу может показаться скучной, в ней нет ни остросюжетных поворотов, ни неожиданных чудесных превращений «из грязи в князи». Скорее, это серый чиновник-бухгалтер, такой своего рода турецкий Олаф Шольц. Хотя сторонники Кемаля предпочитают называть его турецким Махатмой Ганди - с известным индийским лидером Кылычдароглу якобы роднят не только седые усы, но и личная скромность. Вообще этот образ тихого и умеренного бюрократа явно культивируется для контраста с взрывным Эрдоганом, который любит находиться в центре внимания.

Родился Кемаль в семье госслужащего и домохозяйки, был четвертым из семи детей. Считается, что семья Кылычдароглу принадлежит к религиозному мусульманскому меньшинству – алевитам. Правда, сам оппозиционер никогда эту информацию не комментировал.

Первые шаги в карьере чиновника нынешний лидер турецкой оппозиции сделал в министерстве финансов, трудился в Фонде социального страхования и министерстве труда. В 1994 году турецкий экономический журнал назвал его «чиновником года».

В 2002 году будущий оппонент Эрдогана решил пойти в политику и вступил в Народно-республиканскую партию. Это старейшее политическое движение в Турции было основано еще самим Мустафой Кемалем Ататюрком – первым президентом республики после свержения власти султанов. Практически сразу Кылычдароглу стал бессменным депутатом парламента, а в 2010 году стал лидером своей партии после единогласной поддержки на внутренних выборах.

РЕФОРМЫ ПО ЗАПАДНЫМ ЛЕКАЛАМ

Как считают западные эксперты, например CNN, шансы у Кылычдароглу свалить Эрдогана есть, и они весьма высоки. Не секрет, что при всей харизме и независимом характере Эрдогана, многие жители Турции не довольны «султанскими» замашками главы государства, а особенно тем, что с экономикой в Турции не все благополучно. Например, инфляция в Турции в 2022 году составила 64%.

Что обещает кандидат от оппозиции в случае прихода к власти? В первую очередь, ограничить свои полномочия и усилить роль парламента. Во вторую очередь, дать полную независимость турецкому центробанку (который сейчас находится фактически под прямым управлением президента). Словом, все очень похоже на следование традиционным западным рекомендациям «демократическим кандидатам». Американская пресса тоже с ласковой благосклонностью относится к сопернику Эрдогана. Например колумнист «Вашингтон пост» называет его «мудрым лидером и настоящим демократом». Журналист ненавязчиво замечает: да, Кылычдароглу не особенно харизматичен, зато многие считают его неподкупным, что имеет большое значение в «стране, где коррупция является системной проблемой».

Кемаль Кылычдароглу (справа) общается с пострадавшими от недавнего землетрясения на юге страны в ходе предвыборной поездки. Фото: REUTERS

Так это или нет – судить не беремся, но, видимо, пока в США решили ухватиться за эту возможность скинуть Эрдогана, ведь, по некоторым опросам, Кылычдароглу лидирует в рейтингах. Впрочем, впереди еще два месяца и, судя по всему, главные сюрпризы в этой избирательной гонке еще впереди.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

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- Каковы шансы Кемаля Кылычдароглу на победу над Эрдоганом?

- Ситуация в Турции сейчас очень нестабильная, думаю, что всё будет решаться буквально в последние дни перед голосованием. На результаты будут воздействовать очень многие факторы: и развитие сюжета с землетрясениями, и новые внешнеполитические маневры в отношении Ирана, да и общее ухудшение ситуации в национальной экономике.

Как считают западные эксперты, шансы у Кылычдароглу (на фото) свалить Эрдогана есть, и они весьма высоки. Фото: REUTERS

С одной стороны, Кылычдароглу выступает в качестве лидера единого фронта противников Эрдогана, но позиции политика не так прочны, как ему хотелось бы, ведь выбрали Кылычдароглу не с первого раза, да и ряд важных оппозиционных партий в коалицию привлечь так и не удалось. В то же время у Эрдогана есть огромный политический опыт, он умеет даже негатив обратить в свою пользу. Сейчас страна расколота: крупные города в основном поддерживают оппозицию, а сельские районы - Эрдогана, и шансы я оцениваю перед выборами как 53% против 47% в пользу нынешнего главы государства.

- Как изменятся отношения России и Турции в случае победы Кылычдароглу?

- Прежде всего надо исходить из того, что турецкая оппозиция - это не какие-то временщики наподобие нынешних властей на Украине, а люди, нацеленные на развитие страны. А раз так, то они будут действовать прагматически. Сегодня они пытаются заручиться поддержкой Запада. Но после прихода к власти они поступят так же, как в свое время поступил Эрдоган, то есть будут проводить внешнюю политику, исходя из национальных интересов и амбиций, которые у Анкары весьма существенные. То есть рвать отношения с Россией никто не будет.

Напомню, что у нас и с Эрдоганом были проблемы, в особенности после того, как турецкие ВВС сбили наш самолет. Но сам нынешний глава государства предельно прагматичный человек, поэтому и характер наших отношений довольно динамичен.