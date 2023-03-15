18 ватрушек в минуту: чудо-автомат на хлебозаводе поразил премьер-мнинистра

Работа на глазок осталась в прошлом: робот определяет центр ватрушки с точностью до миллиметра и выдает порцию творога с точностью до грамма. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Масштабируйте ватрушкомат! Название такое классное!», -заявил Михаил Мишустин во время недавнего посещения кондитерско-булочного комбината «Черемушки». Корреспондент «Комсомолки» отправилась на столичный хлебозавод, чтобы взглянуть на этот чудо-агрегат.

Хлебокомбинат «Черемушки» работает с 1973 года. Сегодня здесь выпускают 145 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в сутки. Работа на хлебокомбинате трудная и монотонная: смена по 12 часов на ногах, в цехах жарко от печей, работать нужно очень быстро - успевать за конвейером.

- Раньше на этом месте у нас работали 10 человек, а сейчас двое, - рассказывает руководитель производства комбината Валентина Громова.

Мы стоим перед тем самым ватрушкоматом. Это робот-манипулятор. Он выполняет три операции. Вначале робот фотографирует расположенные на противне заготовки теста. Потом прицеливается, определяет середину и сминает тесто, придавая ему форму ватрушки. Затем аппарат сбрызгивает тесто яйцом и, наконец, заливает творожную начинку. Человеческий труд нужен лишь для того, чтобы поставить противень с тестом в ватрушкомат, а потом достать и отправить в печь. Раньше же все делалось вручную. Тесто сминали толкушкой, вручную наносили яйцо и заливали творог.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ватрушкомат разработала российская компания «Битроботикс». Сделан он был по спецзаказу хлебокомбината. Всего таких робота на предприятии два. На заводе робот появился 6 лет назад. Ватрушкомат выпускает 18 ватрушек в минуту. Снимаю пробу: тесто тонкое румяное, творог – сразу чувствуется – натуральный. Бесподобно! Прямо как в нашем счастливом советском детстве.

- Когда выпечкой занимались 10 сотрудников, то получалось 24 ватрушки в минуту. Но трудозатраты какие были! - замечает Валентина Громова.

- Идеальные пропорции! Можно мне еще две порции? Фото: Иван МАКЕЕВ

По ее словам, сотрудников, чьи рабочие места занял ватрушкомат, не увольняли, просто перераспределили людей на другие линии.

На других российских хлебозаводах при изготовлении ватрушек по-прежнему используется ручной труд.

- Наш ватрушкомат - эксклюзив! - замечает она.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Импортозамещение в хлебопечении

Есть на заводе и еще одно российское ноу-хау: спиральные кулеры охлаждения хлеба. Еще 5 лет назад такое оборудование закупалось в странах Центральной и Восточной Европы, а сегодня его выпускают и российские компании. Как объяснили на заводе, санкции подтолкнули компании к поиску отечественных производителей комплектующих, а электроника идет из дружественных стран.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть импортозамещение в хлебопечении работает? - уточняю я у Валентины Громовой.

- Конечно! Мы сейчас, например, внедряем замороженное тесто. Продаем недовыпеченную продукцию, те же ватрушки. Раньше этим в основном занимались зарубежные поставщики. Теперь они все ушли. Если обычно ватрушка выпекается 16 минут, то в этом случае мы выпекаем ее 13 минут. Потом замораживаем и упаковываем. Такую замороженную выпечку покупают кофейни и гостиницы. Они берут наши ватрушки или круассаны, размораживают, несколько минут допекают - и вот тебе свежая продукция из печи. Мы этот рынок сейчас активно осваиваем, - рассказала Валентина Громова.