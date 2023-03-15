Тайны истерзанного города: Откровенные признания эвакуированных жителей Бахмута

Информацию об обстановке в самом Артемовске сейчас можно узнать только от тех, кто смог эвакуироваться из под обстрелов. Фото: t.me/rus_art Фото: Социальные сети

«И день могли просидеть в подвале, и несколько недель. Стреляют постоянно», - рассказывает жительница Артемовска (украинское название - Бахмут) Ольга. Сейчас здесь самая горячая точка спецоперации. В городе идут кровавые бои за каждую улицу, за каждую дорогу. По данным военкора «КП» Александра Коца, силы противника находятся в оперативном окружении. Дороги и проезды под огневым контролем российских войск. Наши силы отбили около 40 процентов населенного пункта. Информацию об обстановке в самом Артемовске сейчас можно узнать только от тех, кто смог эвакуироваться из-под обстрелов. «Комсомолка» нашла и поговорила с людьми, которые совсем недавно покинули город.

Силы противника находятся в оперативном окружении. Фото: t.me/rus_art Фото: Социальные сети

«ВСУ НЕ ДАВАЛИ ВЫЙТИ ДАЖЕ ЗА ВОДОЙ»

- Постоянно обстреливали, страшно вспоминать. Все дома в следах от снарядов. Уезжали под звуки взрывов и свист пуль, - говорит Ольга. Девушка попросила не называть свою фамилию. Она переживает за своих родителей, которые еще находятся в Артемовске.

Четыре года назад Ольга вышла замуж и переехала к мужу на окраину города. Супруги планировали перебраться в жилье получше - поближе к центру. Подкопили денег, задумывались о детях. Но около года назад ее мужа забрали прямо с работы, отправив в ряды ВСУ. Вскоре он погиб.

Еще одна эвакуированная жительница Артемовска – пенсионерка Мария (имена изменены – прим.ред.). Пожилую женщину эвакуировали из города в начале марта в пункт в Шахтерске.

Целых домов в городе осталось мало. Фото: t.me/rus_art Фото: Социальные сети

- Бабушка мне рассказывала, какие ужасы она пережила, - делится внучка Марии. – ВСУ там специально обстреливали дома, не давая людям выйти даже за водой. Они заходили в квартиры и избивали мужчин. Бабушка просидела в подвале почти месяц, постоянно теряла сознание. Хорошо, что соседи ее в чувство приводили, давали попить немного. Человек семь там так сидели, вздрагивали от каждого звука.

ПОДЗЕМНЫЕ БОИ

Особенность боев в Артемовске, по словам местных жителей, сейчас в том, что здесь множество подземных сооружений.

- У нас «Шампанский завод» весь под землей. «Алебастровый завод» тоже, «Цветмет». Вот ВСУ там и засели, вылезают, устраивают засады, - поделилась Алина Хромова, уехавшая из Бахмута. - Постоянно слежу за обстановкой в городе. Сейчас мои знакомые эвакуировались оттуда, рассказали, как националисты превратили полгорода в окоп, укреплений понаставили.

Солдаты ВСУ, по словам местных, у жителей города забирали последнюю еду и били их прикладами.

Жители города рассказали про постоянные обстрелы. Фото: t.me/rus_art Фото: Социальные сети

- Дома поджигали, животных убивали. Пришли ко мне на участок, собака на них лаять начала. Ну они в пса и выпустили несколько пуль. Хороший пес был, - вспоминает еще один местный житель Михаил.

«ЦЕЛЫХ ДОМОВ ОСТАЛОСЬ МАЛО»

Обстрелы Артемовска идут практически круглосуточно. Еще один местный житель Иван Пухов лишился квартиры - в дом попал снаряд, аккурат в его «двушку». Бежал в подвал, там провели около трех недель, потом - марш-бросок до соседнего дома.

- Падали от изнеможения, голода, усталости. Целых домов в городе осталось мало, остальные больше похожи на решето.

Во дворе другой жительницы города - Лидии Пироговой - сплошные осколки от разорвавшихся снарядов. Она жила в деревянном доме на окраине города.

Обстрелы Артемовска идут практически круглосуточно. Фото: t.me/rus_art Фото: Социальные сети

- Услышала очень громкие звуки взрывов, думала спрятаться в погребе вместе с кошкой. Но почему-то выбежала и понеслась, куда глаза глядят. Наверно, ангел-хранитель вывел меня из дома. Ведь через три секунды в мой дом прилетел снаряд ВСУ.

Все без исключения жители Артемовска ждут, когда в городе станет безопасно. Многие готовы бросить все и вернуться, настолько им дороги улицы, за которые сейчас идут бои.