Умер Цзян Цзэминь Фото: REUTERS

«Умереть суждено каждому, но не каждая смерть имеет одинаковое значение», — говаривал отец-основатель нынешнего Китая — Мао Цзэдун. Он принадлежал к так называемому «первому поколению лидеров КНР». А 30 ноября 2022, всего четыре года не дожив до собственного столетия, ушёл из жизни представитель уже «третьего поколения» — экс-генсек Цзян Цзэминь.

Биография Цзян Цзэминя, бывшего генсека Китая, чем знаменит

Биография у него — загляденье. Цзэминь с юности примкнул к китайской Компартии, знал английский и русский. В 1950-е, 25-летним рабочим, стажировался на ЗиСе — автозаводе имени Сталина (нынешний ЗиЛ в Москве). Да, некогда КНР и СССР были лучшими друзьями, Кремль помогал Пекину с нуля создавать промышленность. Чем и занимался Цзэминь по возвращению на родину, поднимая «Первое автомобильное предприятие» (сейчас эта группа компаний известна под брендом FAW и производит 3,5 млн машин в год).

Затем повеяли другие ветры, при сумасбродном Хрущёве «красный медведь» и «жёлтый дракон» поссорились, а ещё через некоторое время, в 1960-е, в КНР началась «культурная революция» — чистки старой партийной элиты (под которые, например, угодил отец нынешнего председателя Си Цзиньпина). Почему Цзянь Цзэминь тогда уцелел — есть разные версии. Во-первых, на тот момент он ещё был молод и не занимал значимых постов, а во-вторых — всегда умел держать нос по ветру.

В 1970-х к власти пришёл представитель «второго поколения» — Дэн Сяопин. При нём Китай открылся Западу, начались осторожные рыночные реформы, потекли зарубежные инвестиции. Цзян Цзэминь сразу поддержал «новый курс» (а ведь многие полагали, что лучше держаться «военного коммунизма» и прочих «заветов отцов»).

Вскоре интеллигентный и исполнительный товарищ Цзян стал министром по развитию электронной промышленности. А затем его назначили мэром Шанхая — ключевого приморского города, через который тогда шла заметная часть торговли с Западом. Здесь наш герой тоже проявил себя хорошо — и выдвинулся в первые ряды Компартии.

Критики называли его «неприметным чиновником, бегущим от конфликтов» — но это не так. В 1980-е, во время студенческих протестов, Цзян Цзэминь как-то не побоялся выйти к разгневанной толпе молодёжи и зачитать им в качестве аргумента… отрывок из Геттисбергской речи (классическое ораторское произведение американского президента Авраама Линкольна). Вот такой настоящий китайский интеллектуал!

Неудивительно, что в 1989 году именно такой человек стал идеальной компромиссной фигурой между «ястребами»-маоистами и проамериканскими либералами. На посту генсека (и де-факто главы КНР) он оттрубил целых 12 лет, продолжил рыночные реформы, причём сумев избежать «дикого капитализма», как у нас в девяностые. Старался дружить со всеми — и с Биллом Клинтоном, и с «другом Борисом». Ельцин отвечал ему тем же, за два своих срока посетив Китай аж четыре раза — больше, чем многие другие страны.

Отношения между «медведем» и «драконом» тогда потеплели, «хрущёвское размежевание» было окончательно преодолено. Многие опасались, что Китай начнёт экспансию в ослабленную постсоветскую Россию, но Пекин интересовали совершенно другие воды. В 1997 году Британия передала свой город-колонию, Гонконг, обратно в лоно КНР. Это бескровное присоединение стало образцом «пересборки» и «имперского возрождения» Китая, о котором многие до сих пор вспоминают с ностальгией.

Да и вообще — своим 12-летним правлением товарищ Цзян показал: пресловутые структурные реформы — это не обязательно и обнищание масс, как у «гайдаро-чубайсов», а «путь в десять тысяч ли» можно пройти постепенно, шаг за шагом — но результативно. Таким он в нашей памяти и остался. Тихим прагматиком, который, однако, не боялся подать голос, когда «мировой гегемон» в лице США творил откровенную чушь — наподобие «случайного» попадания американских боезарядов в посольство КНР во время натовских обстрелов Белграда-1999.

ИТОГО. ЗВОНОК В КИТАЙ

Инь Жуюй, кандидат политических наук, младший научный сотрудник Центра изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Ляонинского университета Китая:

Для нас товарищ Цзян Цзэминь — не только великий государственный деятель, но и жизнерадостный человек. Хотя жизнь китайского народа во время его правления не была богатой, но в сердце каждого теплился оптимизм.

Его пребывание в должности можно описать двумя китайскими идиомами: «следовать старому и испытанному к пути» и «высоко смотреть, далеко видеть». Всю жизнь он посвятил плавному подъему экономики Китая, глубокому реформированию нашей системы и вооруженных сил, а также быстрому развитию высокотехнологичных отраслей. Он, несомненно, является одним из основоположников "великого возрождения китайской нации". Наш народ обязательно будет помнить и глубоко оплакивать товарища Цзян Цзэминя.