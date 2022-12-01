Добровольцы России получат заслуженные награды

Основная цель проекта - помощь людям, в чем бы она ни заключалась. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бал, на котором танцуют инвалиды-колясочники. Уборка мусора с берегов Байкала. Восстановление исторических домов в разных городах России. Дом для творчества и реабилитации детей с ограниченными возможностями. Безвозмездная работа в заповеднике на Камчатке. Рассказы о добровольцах на сайте kp.ru и радио «Комсомольская правда»...

Все эти проекты, как и многие другие, - финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Победителей назовут совсем скоро - на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он пройдет с 5 по 7 декабря и будет приурочен к Международному дню волонтера. В форуме и награждении победителей примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проводится с целью популяризации добровольческой деятельности и поддержки социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она отвечает целям и задачам национального проекта «Образование», одним из ключевых направлений которого является создание условии для развития добровольчества. В волонтерских проектах участвуют уже более 10 миллионов россиян!

Премия #МЫВМЕСТЕ запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ. Оператор премии - Ассоциация волонтерских центров, крупнейшая некоммерческая организация в России.

- Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022 пройдет в московском Манеже с 5 по 7 декабря и объединит более 10 000 единомышленников из 45 стран в самом сердце России, - рассказывает Артем МЕТЕЛЕВ, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ. - Главную тему форума мы определили как «Партнерство ради общих целей». Только объединившись, мы можем достичь результата в решении самых сложных социальных и общественно значимых проблем.

Для участников форума мы подготовили четыре тематические программы: деловую, стендовую, полезную и атмосферную. 5 декабря состоится концерт ко Дню добровольца, на котором торжественно наградят победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Они получат гранты до 3,5 млн рублей, поддержку на всех уровнях, продвижение на форумах, в социальных сетях и на других площадках партнеров Премии. Награду лучшим вручит Президент России Владимир Путин.

В этом году в финал Премии #МЫВМЕСТЕ вышло 112 социальных проектов. Еще 15 проектов стали финалистами в новой специальной номинации «#МЫВМЕСТЕ с Россией».

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ

Участвовать в конкурсе мог практически каждый, у кого есть социальный проект: волонтеры, в том числе подростки начиная с 14 лет, НКО и благотворительные фонды, бизнес и госкорпорации, блогеры и средства массовой информации.

Победителями станут 16 участников, а лауреатами, включая вторые и третьи места в каждый номинации, - 48 проектов.

Лучших определят по сумме баллов: по мнению членов жюри и по итогам народного голосования, проходившего на платформе ДОБРО.РФ. Больше всего в народном голосовании набрал проект «Мусор из головы» экоактивиста из Бурятии Чингиса Болотова. За три года вместе со сподвижниками он вывез 600 тонн мусора с Байкала!

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ-2022:

• «Помощь людям»;

• «Здоровье нации» (проекты, связанные со здоровьем и здравоохранением, донорством, физкультурой и спортом);

• «Страна возможностей» (инициативы, посвященные образованию и воспитанию, развитию талантов, науке, патриотизму, культурным ценностям и традиции , сохранению исторической памяти);

• «Территория для жизни» (развитие регионов и городской среды, туризм, экология, защита животных);

• «Большая перемена» (проекты участников 14 - 17 лет);

• «Ответственный бизнес»;

• «Социальный предприниматель»;

• «Медиапроект». Издательский дом «Комсомольская правда» стал одним из финалистов в этой номинации с проектом «Доброволец». Работу НКО, волонтеров и неравнодушных людей ежедневно освещает сайт kp.ru, а на радио «Комсомольская правда» выходит еженедельная программа «Доброволец»;

• «Лидер социальных изменении » (системные долгосрочные программы организации ).

«#МЫВМЕСТЕ С РОССИЕЙ»

Номинации соответствуют национальным целям развития страны до 2030 года, отметила София МАЛЯВИНА, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты», одного из ключевых партнеров Международной Премии #МЫВМЕСТЕ:

- «Национальные приоритеты» поддерживают и продвигают проекты, направленные на достижение национальных целей развития России. К ним относятся и проекты участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Поддержка и продвижение таких проектов - это очень важно, поскольку они помогают людям и улучшают качество жизни россиян.

Кроме того, будут объявлены победители в специальных номинациях: «Волонтер года» (за личный вклад в развитие волонтерского движения в России);

• «Человек года» (за особый вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в России);

• «Партнерство года» (за достижение взаимовыгодных результатов с партнерами в реализации социально значимых проектов).

СПЕЦНОМИНАЦИЯ

«ОТПУСК» ВРАЧА НА ДОНБАССЕ: 117 ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

В 2022 году будет вручена специальная номинация Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

- «#МЫВМЕСТЕ с Россией». В число 15 финалистов вошли инициативы НКО, коммерческих компании и добровольцев из разных регионов России. Все они направлены на помощь и улучшение благополучия мирного населения и вынужденных переселенцев с освобожденных территории . Добровольцы доставляют гуманитарные грузы, оказывают медицинскую и психологическую поддержку, устраивают детские мероприятия для детей.

Борис ГУРКИН, главный врач больницы скорой медицинской помощи города Новочеркасска Ростовской области, депутат Новочеркасскои городской Думы, - один из финалистов специальной номинации «#МЫВМЕСТЕ с Россией». По своей медицинской специальности Борис Гуркин - хирург травматолог-ортопед, майор медицинской службы в запасе, имел опыт работы в горячих точках.

В августе у него, как и у многих россиян, был отпуск. Однако Борис Гуркин отправился на две недели не на курорт, а добровольцем в зону боевых действий. За 14 дней провел 117 хирургических операции ! Работал в больницах на территории Луганской Народной Республики вместе с коллегами из других регионов России. Делал по 8 - 9 операции в день. Пациентами Бориса Гуркина были и ополченцы, и гражданские местные жители. Почти все - с осколочными и огнестрельными ранениями, компрессионными травмами после взрывов.