Цифровая благотворительность: выставка NFT-подлинников картин благотворительной ассоциации в Парке Горького

На выставке вас ждут две серии абстрактных фантазий «Зима» и «Космос» Миши Хандажинского, подопечного ассоциации «Краски этого мира». Стиль Миши — это яркость цвета и геометрическая простота, которая напоминает картины русского авангардиста Василия Кандинского.

Идея проекта «Невзаимозаменяемая помощь» — подчеркнуть уникальность детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) через невзаимозаменяемые NFT-токены.

Галактика Кошачий глаз

«Краски этого мира» — объединение семей, в которых живут дети с ТМНР. У каждого подопечного ассоциации несколько сложных диагнозов: аутизм, ДЦП или генетические синдромы. На этой уникальности детей построена механика проекта.

Кроме офлайн мероприятия, пройдет еще и NFT-выставка работ Миши Хандажинского на сайте Rarible. На этой площадке каждый сможет посмотреть и приобрести цифровые копии картин, выставленные в Зеленой Школе.

Новогодняя елка

Уникальный способ помощи позволяет запустить волну постоянной поддержки для ассоциации и ее подопечных. Помочь можно будет не только купив NFT-копию картины, но и перепродав её: «Краски этого мира» будут получать половину стоимости каждой последующей продажи уже купленного токена. Раскрасить жизнь просто!

Открытие пройдет в воскресенье 4-го декабря в 15:00. На нём будет приветственная речь от организаторов, мастер-класс по написанию картин для детей и лотерея с розыгрышем мерча от ассоциации.

Салют

Адрес выставки: ул. Крымский вал, владение 2.

Вход на выставку свободный.

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Ссылка на NFT-выставку