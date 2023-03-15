"Сын плакал и просил отключить его от ИВЛ — не хотел быть обузой"

По закону жанра, трагедия пришлась на самый пик счастья: летние каникулы, позади успешно сданные экзамены за девятый класс, лучшие друзья, речка, рыбалка с ночевкой в палатке, жара. «Купаться!» - Артем разбежался и нырнул...

Он тысячу раз прыгал с этого берега, и ничего. Но в в этот раз уровень воды слишком сильно понизился. Ребята поняли это, только когда спина Артема безвольно закачалась на волнах. Вытащили на берег без сознания. Когда доставили в больницу, врачи сказали: «еще немного, и спасать было бы некого». Слава богу, успели. Но очнувшись в реанимации через две недели, Артем понял, что парализован и заплакал, показывая, что просит отключить его от ИВЛ, прекратить «бесполезные мучения».

- Самым главным для нас было, чтобы он снова захотел жить – говорит мама, – чтобы понял, что он не «обуза», а тот же Артем, каким был, и все восстановимо, ведь степень успеха зависит именно от желания. Но в больнице сыну просто не давали шансов и, казалось, не собирались за него бороться. Начались осложнения с непроходимостью пищевода, нужно было что-то делать с позвоночником, как-то снимать с ИВЛ… В Тамбове все это делать было сложно – то ли не хватало аппаратуры, то ли опыта у специалистов. А квоту на транспортировку в Москву нам не давали, говорили: «Не довезете».

Тогда старшая сестра Артема продала квартиру, и на эти деньги родители самостоятельно довезли сына до Москвы. Преодоление всех этих препятствий отняло много сил и средств, но в результате мальчик почувствовал, как он важен для всех, кто его любит. Захотел жить и начал бороться. Когда Тему снимали с ИВЛ, он уже не хотел умереть и старался дышать, жить изо всех сил. А тут еще врачи московские поддержали, подтвердив, что все шансы на реабилитацию у парня есть, нужно только работать и не затягивать с реабилитацией.

Так, за несколько месяцев 17-летний мальчик прожил целую жизнь, прошел путь от смертельного отчаяния, до веры в то, что у него все еще будет. И сейчас ему гораздо лучше. Он говорит короткими фразами — насколько хватает дыхания. Трубки в горле больше нет, ест сам. Начал двигать плечами, головой — и теперь уже сам управляет своей коляской. Зажимая стилус между зубами, он даже переписывается с друзьями, и все, как один пишут ему: «Артем, ты справишься!» И он верит, и готов работать — восстанавливать руки, тело. Но для этого надо продолжать профессиональную реабилитацию, а средства, собранные семьей от продажи квартиры и займов, которые они уже и так понабрали, кончились. Все карманы уже вывернуты. Они сделали все, что могли и умоляют о помощи. Следующий курс стоит 228 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Артема!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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