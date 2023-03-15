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Общество15 марта 2023 17:11

"Сын плакал и просил отключить его от ИВЛ — не хотел быть обузой"

Ради того, чтобы Тема снова захотел жить, родные сделали все возможное, даже продали квартиру, но денег на реабилитацию все равно не хватает
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА

По закону жанра, трагедия пришлась на самый пик счастья: летние каникулы, позади успешно сданные экзамены за девятый класс, лучшие друзья, речка, рыбалка с ночевкой в палатке, жара. «Купаться!» - Артем разбежался и нырнул...

Он тысячу раз прыгал с этого берега, и ничего. Но в в этот раз уровень воды слишком сильно понизился. Ребята поняли это, только когда спина Артема безвольно закачалась на волнах. Вытащили на берег без сознания. Когда доставили в больницу, врачи сказали: «еще немного, и спасать было бы некого». Слава богу, успели. Но очнувшись в реанимации через две недели, Артем понял, что парализован и заплакал, показывая, что просит отключить его от ИВЛ, прекратить «бесполезные мучения».

- Самым главным для нас было, чтобы он снова захотел жить – говорит мама, – чтобы понял, что он не «обуза», а тот же Артем, каким был, и все восстановимо, ведь степень успеха зависит именно от желания. Но в больнице сыну просто не давали шансов и, казалось, не собирались за него бороться. Начались осложнения с непроходимостью пищевода, нужно было что-то делать с позвоночником, как-то снимать с ИВЛ… В Тамбове все это делать было сложно – то ли не хватало аппаратуры, то ли опыта у специалистов. А квоту на транспортировку в Москву нам не давали, говорили: «Не довезете».

Тогда старшая сестра Артема продала квартиру, и на эти деньги родители самостоятельно довезли сына до Москвы. Преодоление всех этих препятствий отняло много сил и средств, но в результате мальчик почувствовал, как он важен для всех, кто его любит. Захотел жить и начал бороться. Когда Тему снимали с ИВЛ, он уже не хотел умереть и старался дышать, жить изо всех сил. А тут еще врачи московские поддержали, подтвердив, что все шансы на реабилитацию у парня есть, нужно только работать и не затягивать с реабилитацией.

Так, за несколько месяцев 17-летний мальчик прожил целую жизнь, прошел путь от смертельного отчаяния, до веры в то, что у него все еще будет. И сейчас ему гораздо лучше. Он говорит короткими фразами — насколько хватает дыхания. Трубки в горле больше нет, ест сам. Начал двигать плечами, головой — и теперь уже сам управляет своей коляской. Зажимая стилус между зубами, он даже переписывается с друзьями, и все, как один пишут ему: «Артем, ты справишься!» И он верит, и готов работать — восстанавливать руки, тело. Но для этого надо продолжать профессиональную реабилитацию, а средства, собранные семьей от продажи квартиры и займов, которые они уже и так понабрали, кончились. Все карманы уже вывернуты. Они сделали все, что могли и умоляют о помощи. Следующий курс стоит 228 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Артема!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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