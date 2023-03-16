Любовница Бориса Гребенщикова умерла от рака

Борис Гребенщиков Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Любовница Бориса Гребенщикова скончалась в Нью-Йорке от рака. Сценарист Линда Йонненберг, родившаяся в Москве, много работала с Ленинградским рок-клубом. 51-летняя женщина написала книгу о романе с БГ.

Линда Йонненберг последние годы жизни боролась с раком. Врачи делали все возможное, но оказались бессильны. Линду похоронят по православному обряду.

Подруга женщины Марина Суранова рассказала, что Йонненберг сильно мучилась от боли. Но никому не говорила о том, через что ей приходится проходить. "Линда была добрым и милым человеком, который всегда мог прийти на помощь и делал мир лучше. Она надолго привязывалась к людям, влюблялась, жила и ничего не боялась", - написала Марина.

Йонненберг известна меломанам. Когда она переехала в Ленинград, то прямо на улице познакомилась с драматургом Николаем Якимчуком. Он свел ее с Борисом Гребенщиковым.

Линда Йонненберг Фото: СОЦСЕТИ

Линда рассказывала в книге о любовных утехах с лидером "Аквариума": "Я все это время называла Борю на «вы». Он бесился, но терпел. Только после того, как мы, наконец, переспали с ним, не выдержал, обложил матом и запретил «выкать». БГ - мой лучший любовник. Думаю, у Бори были и другие девушки. Раньше, когда он встречал новую женщину, то обязательно расставался с предыдущей. Потом понял, что можно любить всех".

Стоит отметить, что сам певец несколько раз был женат. Первую супругу Наталью Козловскую увел у басиста "Аквариума" Миши Файнштейна. У пары родилась дочь Алиса, ныне известная актриса.

Второй избранницей Гребенщикова стала гражданская жена виолончелиста "Аквариума" Всеволода Гаккеля. Она родила Борису Борисовичу сына Глеба Гребенщиков (род. 1984),"Пригласил потанцевать меня... Просто током обоих долбило! Боря тогда был женат на Наталье", - вспоминала художница Людмила Шурыгина. Впрочем, она ушла от БГ из-за его многочисленных измен. Художница начала топить беды в алкоголе, несколько раз даже пыталась покончить с собой.

Следующей любовью певца стала жена бас-гитариста "Аквариума" Ирина Титова. Она родила певцу дочь Василису.