Водолазы Росгвардии будут искать под водой мины

На базе ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по городу Москве прошли учебно-методический сбор с личным составом водолазных подразделений территориальных органов Центрального округа Росгвардии.

«В рамках занятий спецназовцы провели тренировки по поиску и обнаружению взрывоопасных в местах базирования катеров, обследованию подводной части корпусов и судов, что является одной из основных задач водолазной группы», - сообщили в ведомстве.

Перед каждым погружением в водоемы водолазы проходят медицинский осмотр, в ходе которого проверяется, давление, сердцебиение, температура и общее состояние бойца.

«Водолаз - это очень ответственная профессия. Им может стать только хорошо подготовленный физически и здоровый человек, который не боится воды и замкнутых пространств», - отметил старший водолазной группы ОМОН «Меч» на транспорте Дмитрий.