В Японии смертники требуют компенсации морального ущерба

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В Японии трое преступников, более 10 лет назад приговоренных к смертной казни, обратились в суд и потребовали от властей страны выплатить им компенсацию в размере 33 миллионов иен (около 14 миллионов рублей) за нанесенный им моральный ущерб.

По словам заключенных, они не пытаются оспорить или отсрочить исполнение приговора – их целью является привлечь внимание к проблеме многолетнего ожидания казни приговоренными.

Согласно японским законам, последней на документах с приговором должна стать подпись главы Минюста страны, но чиновники, довольно часто меняющиеся в правительстве Страны Восходящего Солнца, просто не желают брать на себя ответственность за жизни других людей.

В результате, ждать казни смертникам приходится годами, а то и десятилетиями. При этом о дате приведения приговора в исполнение заключенные узнают лишь накануне.

Кроме того, по мнению подавших иск преступников, казнь через повешение является чересчур жестокой, особенно для страны, ратифицировавшей международные документы о запрете жестоких наказаний.

Уникальный иск будет рассмотрен судом города Осака.