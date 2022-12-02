Президенту ЮАР грозит импичмент из-за стада буйволов

Президента ЮАР Сирил Рамафоса.
Фото: REUTERS
В ЮАР завершила работу независимая комиссия по расследованию деталей ограбления ранчо президента страны Сирила Рамафосы, произошедшего в 2020 году.
В трехтомном документе, переданном парламенту, утверждается, что Рамафоса скрыл детали ограбления, а также сумму похищенных у него денег.
Согласно материалам дела, добычей грабителей стали $4 миллиона наличных, хранившихся на президентском ранчо.
Этот факт может стоить Рамафосе не только участия в следующих выборах, но и должности, поскольку такая сумма, обнаруженная у политика, который выиграл президентскую гонку под лозунгом борьбы с коррупцией, может говорить слишком о многом.
Сам же президент утверждает, что похищенная у него сумма наличных была значительно меньше – всего $580 тысяч. Ее якобы выручили работники принадлежащего ему ранчо за продажу стада буйволов. При этом сами буйволы почему-то остались на месте.
Кроме того, расследователи заявляют, что люди Рамафосы по горячим следам нашли грабителей и выбили у них обещание молчать о деталях инцидента.
В ближайшее время парламент страны рассмотрит дело президента, получившее название «Фармгейт».