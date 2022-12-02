Сказки, работа и ментальное здоровье: о чем читают в конце 2022 года

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Но несмотря на это продолжаем активно читать: кто-то — с телефона, кто-то — с ридера, а кто-то — бумажные книги. Мы решили проанализировать, что чаще всего выбирают пользователи, и вместе с Яндекс Маркетом составили рейтинг самых популярных книг по итогам ноября 2022. Материал также приурочен к началу крупнейшей ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в Москве.

Если говорить о тенденциях, то книги, которыми россияне интересовались чаще всего, можно разделить на три большие группы: сказки и фантастика, профессиональный рост и развитие, забота о ментальном и физическом здоровье. Психологи считают, что такой выбор вполне закономерен: подходит к завершению очередной жизненный цикл (год), и мы неожиданно вспоминаем о себе.

Мы понимаем, что где-то пора расставлять личные границы и прислушиваться к своему голосу, поэтому выбираем поддерживающую литературу. Мы осознаем, что что-то пора менять — например, профессию — и начинаем читать книги для погружения в новую сферу. И, конечно, все мы вспоминаем о своем внутреннем ребенке, на которого вечно не хватает времени, поэтому читаем истории, где у героя есть волшебная палочка, ну, или хотя бы возможность перевернуть дом вверх дном.

Итак, что же читали люди в последний месяц осени?

1. Все книги про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Причем особой популярностью пользуется первая — «Гарри Поттер и философский камень»

Первый роман вышел еще в 1997 году, но до сих пор история про «мальчика, который выжил», занимает первые строчки самых разных рейтингов — это подтверждает и первое место по популярности среди всех книг из широкого ассортимента Яндекс Маркета. Возможно, популярность поттерианы в том, что каждый находит персонажа, похожего на себя или своих близких. И, конечно, не стоит забывать, что поклонники, которые с нетерпением ждали выхода каждой книги серии в начале нулевых, сейчас выросли и с удовольствием открывают этот мир уже своим детям. Или просто хотят снова пройти этот путь вместе с Гарри и «победить» Волан-де-Морта спустя много лет.

2. «Гравити Фолз. Дневник 3» Алекса Хирша и Роба Ренцетти

Еще одна серия с десятилетней историей началась с анимационного сериала для всей семьи. Близнецы скучно проводят летние каникулы у двоюродного дедушки, пока не находят чей-то дневник с подробным описанием аномалий странного городка под названием Гравити Фолз. Этот-то дневник и заказывают пользователи Маркета столь часто. В нем множество тайн и историй, которых нет в самом сериале. Бесшабашная история забавляет детей и вызывает ностальгию у родителей.

3. «Чистый код: создание, анализ и рефакторинг» Роберта Мартина

Программисты знают, что даже плохой код может работать. Но если он не будет «чистым», он будет тормозить развитие проекта и отнимать значительные ресурсы на его поддержку. Книга подходит для разработчиков любого уровня. Автор дает рекомендации о том, как подходить к написанию кода и как его улучшать. А поскольку сам Мартин занимался разработкой ПО не одно десятилетие, он делится множеством ситуаций, из которых он или его команда нашли изящный выход. Популярная книга для тех, кто постоянно совершенствуется.

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4. «Грокаем алгоритмы. Руководство. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Бхаргавы Адитья

Мы постоянно слышим о господдержке IT-компаний и высоком заработке «айтишников». Сейчас, когда импортозамещение выходит на новый уровень, отрасль стала еще более привлекательной, поэтому многие ищут способ понять (читай «грокнуть»), что же это за зверь такой — программирование. Как раз любопытствующие из смежных сфер, а также те, кто готовится к собеседованию с алгоритмическими сессиями, изучают простые иллюстрации и краткие объяснения из этой книги. Что-то вроде научно-популярных книг: простым языком о сложных вещах, чтобы привить у читателя интерес к теме и расширить кругозор. Не более того, но тоже нужно.

5. «Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения» Роберта Мартина

Автор рассказывает про различные подходы к архитектуре разных программных продуктов — в частности, говорит о том, какие проблемы могут возникнуть при разработке приложений или систем, какие шаблоны можно и не нужно использовать, что лучше всего работает. Книга продолжает тему «Чистого кода», но теперь уже объясняет, что именно следует делать, по какой причине и почему именно такое решение станет принципиально важным для вашего успеха. В общем, мастхэв для программистов, которым пора прокачать свои навыки.

6. «Анатомические поезда» Томаса Майерса

В конце года наше тело всеми способами напоминает о себе: то там защемит, то тут зажмет. Время на фитнес мы обещаем себе найти в новом году, а пока — доверяемся профессионалам. «Анатомическими поездами» автор книги и его последователи называют мышечно-коллагеновую сетку, пронизывающую наш организм. Майерс на основе клинических исследований показывает, как боль в одной зоне тела может быть связана с другой и как лечить травмы, связанные с неправильными движениями или долгой неподвижностью. Настольная книга как для обывателя, так и для всех, кто работает с телом: массажистов, инструкторов по йоге, остеопатов и тренеров.

7. «Кулинарная книга Гарри Поттера. Иллюстрированное неофициальное издание» Тома Гримма

Наверняка все, кто хотя бы слышал про поттериану, искал хотя бы что-то и о сливочном пиве, которое пили герои. Так вот: в этой книге есть и оно, и веселящая вода, и каменное печенье, и мышки-ледышки, и пироги с патокой, и куриные ножки из Хогвартса. Даже если вы не в числе поклонников истории, благодаря этой книге вы сможете удивить себя и близких нестандартными блюдами. И заметьте: волшебная палочка не пригодится — оставьте ее для более серьезных дел.

8. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко

В конце года мы относимся к себе как угодно: требовательно, строго, предвзято. И лишь в последнее время, судя по рейтингу, начинаем интересоваться: а как это — относиться к себе с нежностью? Это книга о том, как пережить стресс, как относиться к проблемам, как полюбить себя, как реагировать на критику. Автор понятным языком донесет до вас, что вовсе не обязательно быть удобным для всех и соглашаться на то, от чего внутри все сжимается. Важно жить с уважением к чувствам и выбирать свой путь. Как? Читаем в книге и начинаем применять немедленно.