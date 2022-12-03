Сати Казанова рассказала о зависимости Виктории Бони: «Человек употребляет десять лет, это уже наркомания»

Виктория Боня. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория Боня не раз подвергалась критике за увлечение сомнительными практиками. Телеведущая считает своим духовным учителем перуанского шамана и регулярно проходит через обряды, которые, по ее мнению, очищают дух и тело. Ради просветления звезда «Дома-2» ест кактусы, употребляет выделения жаб и напиток аяваску – отвар из галлюциногенной лианы. О том, что кактусы, которые так нахваливает Боня, содержат запрещенные в России психоделические вещества, еще весной публично сообщила Ксения Собчак. Боня в ответ вспылила и подчеркнула, что в ее кактусах нет ничего страшного. Однако многие уверены, что это далеко не так. Певица Сати Казанова считает увлечения телеведущей очень опасными для физического и ментального здоровья. Артистка рассказала, что как-то попробовала отвар из лианы вместе с Боней и поняла, что это совсем не безобидный напиток.

Ведущая FAMETIME TV Лаура Джугелия расспросила Сати о ее занятиях йогой и восточными практиками. Во время беседы Лаура поинтересовалась, не пробовала ли певица столь популярный у людей, называющих себя просветленными, напиток аяваска. В ответ Казанова сообщила, что попробовала его 12 лет назад вместе с Боней.

«То есть Вика уже 12 лет делает ритуалы с аяваской?» - изумилась Лаура.

Сати призналась, что этот опыт был отвратительным, и она до сих пор вспоминает его с содроганием.

«Мы просто, извините за подробности, блевали, - рассказала Казанова. - Это почти обязательная часть. Практика, в которую входит рвота, такое себе. Даже чисто эстетически. Я ничего не увидела, думала: „Господи, когда это закончится?“ Это был один из худших опытов в жизни. И слава Богу. Потому что люди смотрят мультики и втягиваются. Знаю людей, которые годами это делают».

В ответ Джугелия заключила: «Ну вот Вика получается. 12 лет - серьезный срок…»

Сати Казанова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сама Боня считает, что это мистический опыт, который помогает ей стать ближе к Богу. Однако Сати уверена, что у этого просветления есть конкретное название: наркомания.

«Если человек десять лет что-то употребляет, это уже наркомания. Не верю, что, употребляя любое вещество, можно по-настоящему достичь просветления, самореализации и уж тем более богореализации, - считает Казанова. - Это все наркотики. Кто-то скажет: „Это дух Земли…“ Боня может со мной поспорить, пожалуйста. Но у меня есть знания, которых у нее нет».

Казанова предупреждает, что употребление сомнительных препаратов может иметь тяжелые последствия для психики. Певица привела в пример своих знакомых, подсевших на сомнительные снадобья.

«Подсаживаться на годы и считать это своим достижением - нечестно, это не достижение. Более того, это очень опасно. Мы знаем случаи, когда у людей возникают серьезные психические расстройства после этого. У меня есть знакомые из Петербурга, которые застряли без паспортов то ли в Перу, то ли в Мексике. У них поехала крыша. Эти молодые люди в опасности. Не знаю, нашли ли их. Об этих историях почему-то не рассказывают», - говорит Сати.

Напомним, в одном из выпусков программы «Осторожно, новости» Собчак сообщила, что кактус Сан-Педро, который модель употребляет для похудения, содержит галлюциногенные вещества. Его оборот запрещен в большинстве стран, в том числе и в России.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России. Но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом, - иронизировала Ксения. - Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак.