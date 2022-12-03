Глава Росгвардии наградил бойцов в ЛНР

Фото: Росгвардия

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Луганской Народной Республике. Он проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой.

«Главе ведомства доложили обстановку в регионе. Также Виктору Золотову продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение, экстремистскую литературу, которая использовалась ВСУ в пропагандистских целях», - прокомментировали кадры в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

В ходе поездки директор Росгвардии вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции росгвардейцам. Среди высоких наград - ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали Суворова, медаль "За отвагу".

Директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что «помимо выполнения служебно-боевых задач сотрудники и военнослужащие Росгвардии оказывают помощь местному населению - помогают продуктами и медикаментами, осуществляют охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка».

Фото: Росгвардия

«В ходе специальной военной операции личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Благодарю вас за профессиональную работу», - отметил Директор Росгвардии.