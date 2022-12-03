Премьер Эстонии предложила населению или экономить электричество, или смириться с отключениями

Кая Каллас призвала своих сограждан терпеть и крепиться Фото: REUTERS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала своих сограждан терпеть и крепиться, то есть экономить электричество, которое вдруг в этой небольшой республике стало дефицитом. Это та самая Кая, которая ранее сообщила, что поездка в Европу для русских должна стать привилегией.

- На данный момент мы находимся в ситуации, когда во всем регионе не хватает электричества. Одна из причин – из России больше не поступает 1000 мегаватт электроэнергии, столько и не хватает, - заявила она и резюмировала. - Проблемой Эстонии является то, что мы по-прежнему потребляем электроэнергии столько, как будто у нас нет этих проблем. В краткосрочной перспективе у нас есть две возможности - перебои с электричеством или экономия. Я никого не пугаю, я констатирую тот факт, что нам нужно снизить потребление. Если мы этого не сделаем, то мы должны быть вынуждены производить региональные отключения электроэнергии на несколько часов. Поэтому я действительно призываю всех потреблять разумно.

Ой, а почему это электроэнергия "перестала поступать из России"? Кая почему-то не вспомнила, что это Эстония, Литва, Латвия и Польша решили не закупать у России электроэнергию. Сами решили, чтобы наказать Россию.

Очень сильно наказали. В Польше, например, уже сотрудникам компании запретили заряжать телефоны в офисах, а температура в помещениях не должна превышать 19 градусов по Цельсию. Все потому, что правительство обязало местные власти добиться десятипроцентной экономии электроэнергии. В Эстонии глава правительства поставила всех перед дилеммой – или экономия и добровольное снижение потребления или же отключения потребителей.

Нет, когда правительство принимало решение об отказе от российских энергетических ресурсов, то эксперты чиновников предупреждали о последствиях, но, наверное, делали это не так. К тому же, было так приятно "наказать Россию". А еще правительство уверяло население, что все продумано, Европа не бросит своих "братьев", а еще "в порту Палдиски ударными темпами строят инфраструктуру для плавучего СПГ-терминала", и Эстония еще станет хабом для соседей с помощью этого терминала. Но тут вдруг выяснилось, что плавучий СПГ-терминал будет стоять у причала не в эстонском Палдиски, а в финском порту Инкоо. Эстонцам же финны лишь пообещали "приоритетный доступ".

Накрылся этой осенью и второй значимый проект, который должен был обеспечить энергонезависимость и несокрушимость Эстонии – расконсервация шахт сланцевой энергетики. Приехавшая в Таллин глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (тетка везде нагадить успевает - !) объявила, что "Евросоюз инвестирует в уезд Ида-Вирумаа (где находится центр сектора сланцевой энергетики Эстонии – прим. авт.) 354 миллиона евро для стимулирования перехода к "зеленой энергетике".

И тут, как назло, в Европе стихли ветры, а солнце зашло за тучи и, как его ни уговаривали, отказалось из-за них выходить. Что же касается обещанных Европой инвестиций, то они направлены не на закупку энергетических ресурсов, а на переобучение и переквалификацию оставшихся из-за энергетического перехода безработными эстонцев.

- Проблема Эстонии в том, что мы по-прежнему потребляем так много энергии, как будто у нас нет этих проблем, - сказала Каллас и предложила. - Нам нужно сократить потребление и временно перенаправить его на часы непиковой нагрузки. Может быть, во время пиковой нагрузки с семи до девяти или с 16 до 19 часов.

Сомнительная какая-то привилегия.

Иногда мне кажется, что при прохождении через территорию Эстонии даже свет движется несколько медленнее.