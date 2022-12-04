Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы, что просят современные дети у Деда Мороза и помогает ли вода похудеть

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Бундестаг признал геноцидом голодомор на Украине в 1930-е годы: что будет дальше (слушать)
2 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Из Украины выращивают торпеду для уничтожения России (слушать)
3 место. Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы? (слушать)
4 место. Скандал с новогодней комедией «Самоирония судьбы». Что происходит? (слушать)
5 место. Рухнет ли мировой экономический порядок из-за проблем в Китае? (слушать)
6 место. Александр Коц: Бойцы хотят идти вперед, а не сидеть в окопах (слушать)
7 место. Что просят современные дети у Деда Мороза и как реагировать на это (слушать)
8 место. Владимир Легойда: Сериал «Монастырь» c Анастасией Ивлеевой искажает образ церкви (слушать)
9 место. Денежная реформа в СССР в 1922 году: как большевикам удалось сделать рубль золотым (слушать)
10 место. Помогает ли вода похудеть (слушать)