Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы, что просят современные дети у Деда Мороза и помогает ли вода похудеть

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Бундестаг признал геноцидом голодомор на Украине в 1930-е годы: что будет дальше (слушать)

2 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Из Украины выращивают торпеду для уничтожения России (слушать)

3 место. Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы? (слушать)

4 место. Скандал с новогодней комедией «Самоирония судьбы». Что происходит? (слушать)

5 место. Рухнет ли мировой экономический порядок из-за проблем в Китае? (слушать)

6 место. Александр Коц: Бойцы хотят идти вперед, а не сидеть в окопах (слушать)

7 место. Что просят современные дети у Деда Мороза и как реагировать на это (слушать)

8 место. Владимир Легойда: Сериал «Монастырь» c Анастасией Ивлеевой искажает образ церкви (слушать)

9 место. Денежная реформа в СССР в 1922 году: как большевикам удалось сделать рубль золотым (слушать)

10 место. Помогает ли вода похудеть (слушать)