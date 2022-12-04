Захар Прилепин впервые рассказал о любовной связи Михаила Шолохова

Писатель Захар Прилепин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Гостином дворе продолжается книжная ярмарка Non/fiction. Одним из самых ярких событий минувших выходных стало выступление Захара Прилепина. При огромном стечении народу писатель представил новую биографию "Шолохов. Незаконный", вышедшую в издательстве "Молодая гвардия". Это уже третье масштабное жизнеописание, созданное Захаром Прилепиным после биографий Леонида Леонова и Сергея Есенина. В огромном томе, перевалившем за тысячу страниц, Прилепин раскрыл ранее неизвестные и малоизученные темы шолоховедения. В частности, разделы книги посвящены украинскому вопросу, взаимоотношениям Шолохова со Сталиным, Ежовым, женой Ежова и системой НКВД. Особое внимание уделяется детству и становлениию будущего писателя (ранее эти моменты освещались исследователями крайне поверхностно). По словам Прилепина, впервые в книге раскрыты детали любовной истории, о которой ранее не писалось нигде.

Краткий конспект выступления Прилепина мы представляем вниманию читателей.

Почему книга называется "Незаконный"

Дело в том, что Шолохов был нахаленком, то есть, незаконнорожденным, он появился в невенчанном браке у Александра Шолохова, и служанки, по сути, его отца, которую тот забрал от законного мужа.

В детстве он испытал жесточайшую травму незаконности, потому что сам не понимал, чей он сын: то ли Александра, а то ли Степана Кузнецова, который как Степан Астахов из "Тихого Дона", приходил к Аксинье... И все это потом было описано им в "Тихом Доне".

О первой Светлане

Имя "Светлана" придумал Жуковский, но в двадцатом веке моду на это имя ввел Шолохов. Он назвал Светой свою старшую дочь, а уже после него свою дочь также назвал и Сталин. Потом молодой поэт Сергей Михалков написал "Колыбельную Светлане" и опубликовал, в "Правде", которую читал Сталин. (Вождь, конечно, понял, какой прекрасный парень этот молодой Михалков...) А после этого Светланами назвали дочерей и Тухачевский, и Микоян, и огромное количество партийной элиты.

Остановимся и подумаем где все остальные Светланы: Тухачевская, Аллилуева, Микоян... Нет этих Светлан давным-давно. А я сидел напротив первой Светланы, Светланы Шолоховой...

Встреча с дочерью Шолохова

Я приехал в Вешенское и встретил человека, мягко говоря, очень моложавого. Светлане Михайловне 96, но она лет на 30 моложе своего физического возраста... Чувство юмора, точность формулировок, идеальные зрение и слух! У нее на столе лежала распечатка моей рукописи, там бисерным почерком были нанесены мельчайшие правки, которые она вносила без очков!

Я стал задавать вопросы - и меня поразило, что она называет день, дату, место любого события в периоде почти за сто лет! Это совершенно Шолоховское. У него была аномальная память, он помнил огромное множество вещей, тысячи разговоров, которые потом сложились в "Тихий Дон...

Что скрывают архивы Шолохова

Никакого особенного архива у родственников нет, кроме писем интимного толка, которые по понятным причинам близкие не желают публиковать. Но эта часть архива есть не только у них. Дело в том, что в жизни Михаила Александровича была любовная история. Об этой истории вы не прочтете больше нигде, впервые в истории филологии она обнародована в этой книге.

Был у Шолохова еще один архив, который пропал в Великую отечественную войну, но какая-то часть точно не потерялась, потому что оказалась в закрытых архивах ФСБ, куда никому нет доступа. По крайней мере, там должна храниться переписка Шолохова со Сталиным. Не зря Сталин однажды бросил в раздражении, что Шолохов не умеет хранить письма: эти самые письма пришли к Сталину другим путем.

В любом случае, никакой архив не даст нам другого Шолохова. И то, кто на самом деле автор "Тихого Дона" - бессмысленно обсуждать.

Как относился Сталин к Шолохову

У Сталина был хороший вкус. Он воспринимал Шолохова как главного советского писателя, причем по статусу даже выше, чем Алексея Толстого. Например, у него на даче висели портреты русских классиков и среди живых писателей был только один портрет. Михаила Шолохова, конечно. Когда Шолохов приезжал в Москву, то попросту говорил: я в Москве, буду два дня. И Сталин в девяти случаях из десяти звонил и назначал встречу... Неслучайно вождь допустил "Тихий Дон" до печати, легализовал его и выдал Сталинскую премию, самую первую, самую главную.

"Тихий Дон" был как "Ветхий Завет" для Сталина

Многие удивляются, как такую книгу, как "Тихий Дон" вообще опубликовали... У Сталина было религиозное представление о том что должен являть Советский Союз, а у религии должны быть основополагающие тексты. В этом отношении "Тихий Дон" играл роль Ветхого Завета, где идет становление и все очень жестоко.

А уже "Новым заветом" стала "Поднятая целина".

Обозвал Брежнева мерином

Я часто про это говорю и предлагал Министерству обороны сталинскую институцию военкоров. В то время литераторы были приписаны к военным газетам и журналам, а когда случались конфликты - они призывались, получая воинские звания. Сталин самоназначал, тыкая пальцем, что вот этот - майор, этот - подполковник, а этот - полковник. Шолохов был полковником... выше Симонова, которому дали только майора.

Расскажу один веселый случай... Шолохов мотался по передовым, участвовал в боях и возвращался в штаб. Однажды он застал в штабе одного полковника и поскольку дело было позднее, а спать было негде, оба улеглись на столе. И всю ночь ругались из-за шолоховской шинели, которую полковник то и дело наматывал на себя. Шолохов обозвал его мерином и еще всяко. А утром познакомились: Миша, Леня. Это была первая встреча Шолохова и Брежнева...

О "Поднятой Целине"

Со временем мы перестали понимать контекст. Татьяна Толстая писала в восьмидесятые про то, что школьники хотели читать про капиталистов, сумочки, богему, а им подсовывали каких-то подслеповатых Щукарей.

Это такая иллюстрация происходящих процессов. Сейчас мы живем в индустриальном мире, для нас коллективизация - это что-то непонятное. Но в двадцатые- тридцатые годы для всего мира, который занимался сельским хозяйством, значение коллективизации было даже больше, чем у революции! Все человечество воспринимало это как диковинный эксперимент, поэтому "Целину" читали по всему миру вслух и популярность книги была огромной. В 1938 году было 55 переводов "Тихого дона" и 53 "Поднятой целины". В целом по количеству критических отзывов оба произведения за рубежом воспринимали как явление национального русского гения.

О культуре отмены советской литературы

Давайте начистоту: до тех пор, когда началась попытка отмены всего, предыдущий эксперимент был связан с отменой советской литературы. Сегодня мы даже не понимаем, что советская литература была обескураживающее популярна.

"Как закалялась сталь" - была бестселлером с миллионными тиражами. "Тихий Дон" - бестселлер. "Целина" - бестселлер, а еще была советская фантастика, а еще литература о природе, а еще - детская литература... В Советском Союзе было все самое интересное. Но западные институции, нобелевские премии и прочие радио свободы стали работать на выдавливание советской литературы из обихода и в итоге отменили огромный пласт, заменив советскую литературу на антисоветскую. Конечно вручение Нобелевской премии "Доктору Живаго" - было просто махинацией. Они его стремительно перевели, издали смешным тиражом, так, что никто и прочитать не успел...

Об отношении к Шолохову в последние годы

Уже после окончания войны он начал понимать, что случится перестройка. В годы оттепели он жесточайшим образом выступил против будущей либеральной части русской литературы. И после этого стало вырабатываться специфическое отношение к Шолохову. Все сказали, что он мракобес, он сошел с ума.

С этим отношением столкнулся Шукшин, когда на съемках приехал к Шолохову. Он признавался, что был полон тех представлений, которыми его наделили в московских кухнях и богемных тусовках, поэтому ожидал увидеть дремучего и отсталого человека... но неожиданно встретил мудреца. Шукшин провел с Шолоховым день и это полностью перевернуло его представление обо всем.

Шолохов тогда понимал что вместе с советской стратегией снесут всю государственность. Никто это не воспринял. Но Шолохов умер, а тех, кто сомневался - и вправду снесло.

Он был гений.