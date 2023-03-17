Япония сбросит в океан радиоактивные отходы с аварийной АЭС «Фукусима»: чем это грозит России

Эколог Пешков предупредил о массой гибели рыбы в районе Сахалина и Курил из-за сброса отходов с «Фукусимы-1» в океан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях исполнилось 12 лет со дня трагедии на японской АЭС «Фукусима-1». 11 марта 2011 года после сильнейшего землетрясения в Японском море волна цунами накрыла прибрежный город Окума префектуры Фукусима, где находилась одноименная атомная станция. Морская волна затопила генераторы и батареи, что обесточило станцию и привело к отказу систем аварийного охлаждения. Ядерное топливо в трех энергоблоках расплавилось и взорвалось. В окружающую среду попали радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия. По своим последствиям масштабная авария на «Фукусиме-1» считается второй после катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

Но в отличие от ЧАЭС, над разрушенным реактором которой еще в советское время был сооружен надежный бетонный саркофаг, уберегающий округу от дальнейшего радиоактивного заражения, на японской станции никаких особых защитных мер принято не было. Директор АЭС в Фукусиме покончил с собой, осознав масштабы инцидента. И на этом общественное мнение, похоже, успокоилось.

Однако никуда не делись загрязненные радиацией сточные воды со станции, которые японские власти теперь распорядились втихую сбросить в Тихий океан. Китайская англоязычная газета Global Times провела собственное расследование этой засекреченной акции.

В минувшую субботу премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил префектуру Фукусима по случаю годовщины аварии на АЭС. Как удалось выяснить, он, игнорируя здоровье японцев и жителей других стран региона, включая Россию, распорядился сбросить в океан более миллиона тонн облученной воды с поврежденной станции «в период с весны по лето этого года».

В Токио, недалеко от штаб-квартиры владельца «Фукусимы-1» Tokio Electric Power Company (TEPCO) и официальной резиденции премьер-министра Японии, многочисленые демонстранты провели акцию протеста, требуя, чтобы правительство и TEPCO отменили планы по сбросу загрязненных вод в море. Однако японское правительство, пишет Global Times, оставило эти призывы без внимания.

Заместитель директора Центра японских исследований Китайского университета иностранных дел Чжоу Юншэн заявил Global Times, что «США и большинство европейских стран закрывают глаза на проблему сброса загрязненных вод. Но ведь все океаны мира связаны, и жители США и Европы наверняка заплатят высокую цену в будущем».

А с чего бы это частной компании TEPCO брать под козырек, выполняя требования правительства? Но выяснилось, что после аварии государство фактически национализировало оказавшуюся на грани банкротства компанию, выделив один триллион иен из средств налогоплательщиков на приобретение контрольного пакета акций. Но дело не только в экономике. Взяв контроль над компанией, утверждает Global Times, правительство хотело скрыть многочисленные мелкие аварии на принадлежавших TEPCO АЭС. По данным Агентства ядерной и промышленной безопасности Японии, TEPCO признала, что фальсифицировала данные на своих атомных электростанциях, чтобы скрыть проблемы во время правительственных инспекций в 199 случаях на реакторах АЭС «Фукусима-Дайити» и «Касивадзаки-Карива».

По словам Чжоу Юншэна, большая часть сточных вод с «Фукусимы-1» вступила в контакт с расплавленным ядерным топливом, радиоактивные вещества, содержащиеся в воде, чрезвычайно сложны, и весьма сомнительно, что они могут быть полностью удалены из воды. «Если японское правительство сбрасывает такие воды в океан и вызывает загрязнение морской среды, оно должно нести соответствующую ответственность по международному праву», - сказал Чжоу.

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«Это может коснуться России»

- Японцы давно обещали сбросить жидкие радиоактивные отходы с «Фукусимы-1» в океан. То, что теперь они собираются приступить к этому в практической плоскости, - таит в себе много опасностей, в том числе для России, - считает эксперт-эколог Андрей Пешков. - Коэффициент накопления радионуклидов может превысить норму в тысячи раз, они осядут в водорослях, рыбах, моллюсках. Течения разнесут их по всей северной части Тихого океана, включая прибрежные части российского Дальнего Востока - в первую очередь, Сахалина и Курильских островов. Возможно, что часть рыбы и морепродуктов погибнет, другая подвергнется определенному радиационному воздействию. Придется проводить дополнительный контроль улова в этих районах, чтобы не допустить в потребление зараженных продуктов. В любом случае России уже сейчас надо срочно реагировать на планы японских властей и в первую очередь запросить у них химические характеристики сбрасываемых отходов.