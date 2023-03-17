«Зубы дракона» и порванная струна: как российские артиллеристы бьются за Угледар

Артиллеристы ДНР из подразделения "Каскад" участвуют в тяжелых боях за Угледар. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ТУЛЬСКИЕ ХВОСТОВИКИ

Музыкант Дмитрий Мулыгин живёт в Донецке. Он не служит в ЧВК, а сочиняет музыку. Сам из Тулы, и раньше со своей группой выступал по всей России. Когда в 2014-м началась война в Донбассе, стал ездить с концертами на передовую. Коллеги по шоу-бизнесу его осудили, группа распалась. А Дмитрий остался жить в ДНР, выступал перед бойцами, возил гуманитарку.

Сегодня у него в гостях молодая пара из Тулы – Антон + Юля. Привезли бойцам тёплые носки, аккумуляторы для беспилотников, коробку с хвостовиками для вогов и 3D принтер, чтобы на передовой напечатали столько хвостовиков, сколько нужно. Вог – лёгкая граната от подствольника, её можно сбросить с дрона. С хвостовиком летит точнее, а если прицепить к гранате гвоздь «двадцатку», то при ударе осколки не уходят в землю, а разлетаются поверху с большим поражением.

Антон и Юля - очень гражданские люди. Приехали в зону СВО не в камуфляже из военторга, а в ярких куртках. И не впервые. Антон – ювелир. Прошлый раз привёз бойцам мешочек с серебряными крестиками. Парни даже заробели: «Что, правда можно взять?!» А артиллеристам особо зашли тульские пряники в форме «градов» и «ураганов».

- Поедешь с нами? – предложил Дмитрий.

- Конечно.

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

Едем к артиллеристам «Каскада». Это следаки и опера МВД ДНР. СВО заставила их освоить тяжелую технику. Сначала миномёты, а потом «пионы», «гиацинты» (пушки-самоходки) и прочие крупнокалиберные цветы. И авиацию немного.

Все артиллеристы-корректировщики здесь — еще и операторы беспилотников. А квадрокоптеры в их руках - и разведчики, и бомбардировщики и даже истребители. Был случай, когда квадрик «Каскада» заметил украинский беспилотник, аккуратно подлетел сверху и перебил ему лопасти.

Едем на двух машинах: легкомысленном универсале «Киа» с российскими номерами и суровой «Ниве» вообще без номеров. В ней - бойцы МВД, им тут можно. «Нива» несётся первой, глянцевая «Киа» по кочкам и ямам старается не отстать.

Едем под Павловку.

Здесь идут тяжелые бои за Угледар. Этот городок сам на холме, да в нем еще и дома-высотки. И с них просматривается и простреливается все вокруг. В кино про Великую отечественную сказали бы: «Враг занял господствующую высоту, выбить его тяжело». Есть даже риск, что ВСУ попробуют отсюда пойти в «контрнаступ» на освобожденную нами еще год назад Волноваху. Потому тут на всякий случай роют траншеи и ставят бетонные пирамиды - «зубы дракона» - против танков.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

МАРС АТАКУЕТ

Меня посадили в «Ниву» к бойцу с позывным «Марс». Ему 30, родом из Горловки. Учился на инженера. Теперь - корректировщик. Воевать начал еще в «Спарте» под началом легендарного комбата «Моторолы». Был разведчиком. А потом у отряда появился миномёт.

- «Мотор» говорил: мы должны уметь стрелять из всего. Хотя никто у нас на артиллеристов не учился, – говорит «Марс».

Когда появился первый дрон, его берегли как драгоценность.

- Под Широкино мы его чуть не потеряли! Думали, «Мотор» убьёт. Поползли за ним по полю на виду у противника. «Мотор» ругался потом: «Вы что, конченные?!» На поле, оказалось, ещё и мины были.

Миной разведчика не испугаешь. Даже вражеская – она предмет в хозяйстве полезный.

- Нужно было копать капонир для орудия, а земля твердая. Решили: пойдём у укров мины снимем. Пошли, накопали 6 штук противотанковых. Взорвали землю, сделали капонир.

- А как мину увидишь, она же закопана? – спрашиваю.

- Видно. Нам нужно было дорогу по минному полю проложить, чтобы пушки протащить. Так я целый день на капоте машины по полю катался, чтоб мину увидеть раньше, чем колесом наеду. Маршрут проложил, нормально проехали.

ТРОФЕИ И НАВИГАТОР В ЧУЖУЮ СТОРОНУ

- Что вражеского удалось подбить?

- Много всего. Один раз выследили и уничтожили «ураган», который стрелял по Донецку. Мы такие счастливые были! Но укропы новый подтащили, боеприпаса у них не было, так стреляли по городу минами-«лепестками».

- А у вас откуда орудия?

- Мы же к МВД относимся, нам пушки так то не положены. Но всё, что у нас есть - трофейное. Под Мариуполем взяли 10 самоходок. Потом их стало 8, потом 5, потом 2...

- С армией дружите?

- Стараемся. Хотя бывает приедут такие важные. А потом смотрят как мы работаем, и уже другое к нам отношение. Ну, мы-то 9-й год воюем... Был случай, два «КамАЗа» с РЭБ (комплекс радио-электронной борьбы. - Авт) мимо нас пролетели и прямо в сторону ВСУ. Мы их догнали в 800 метрах от позиций врага, тормозим: «Вы куда?!» А они: «Нам командир сказал, ехать в Марьяновку, мы и едем». Прикинь, едут по навигатору! Но не в ту Марьяновку, которая в ДНР, а в ту, которая в Запорожье, 60 километров вглубь украинской территории!

А РЭБ – штука хорошая. Но бывает, «соседи» его включат, и прощай наш беспилотник. Приходится им звонить, выяснять, не собираются ли в ближайший час включать?

«ИНСТИТУТ» СО СЛОМАННОЙ НОГОЙ

Работа в «Каскаде» сложная. Те пушки, что есть, не новые. И снаряды приходят из разных партий. А к снарядам ещё заряды, пороха, сделанные в разное время, на разных заводах. Потому надо держать в памяти какие заряды как себя ведут. А ещё метеопоказания, износ ствола...

Парень из команды «Марса» с позывным «Вэш» - талантливый программист, воюет с 2014 года, был в плену в Мариуполе. «Вэш» написал целую программу для расчета и передачи координат с планшета на планшет через рацию. До этого их начитывали в хрипящий эфир, а принимающая сторона в отчаянии кричала: «Не поняли! Повторите!»

«Надо же какая хорошая программа!» - заметили армейские артиллеристы. – «Это вам питерский институт её написал?»

«Ага! У меня этот «институт» вон - сидит со сломанной ногой», - ответил «Марс».

«ЗЕМЛЯК» И «НИВА»

Район, по которому мы едем – сельский. Разрушенные колхозы и птицефабрики, засыпанные минами поля. Нас обгоняют военные «Уралы» и обшитые железными решётками танки. От весенней сырой земли пахнет чем-то тёплым, молочным. Эта зовущая, жаждущая земля, готова принять в себя семена и дать добрый урожай, но колёса и гусеницы пашут её вхолостую. Мы пересели на «Ниву», чтобы попасть на позиции «Каскада». «Нива» плывет по ниве, виляя юзом, как моторная лодка в шторм.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Из капониров в лесопосадке выглядывают стволы орудий.

Подъезжаем к полурухнувшему зданию, где живут артиллеристы. Все армейские подвалы похожи – тёмные, мрачные, со сдвинутыми плотно друг к другу лежанками, с разложенными в углах автоматами, с закопчённой буржуйкой, с длинным столом, на котором выстроились банки с тушёнкой и стаканы-пепельницы. В этой комнате тульские ребята собираются дать бойцам концерт.

Командир с позывным «Земляк» зычно созывает всех в комнату. «Земляк» – огромный, крепко сбитый, со стальным рукопожатием. Он мог бы командовать викингами, если бы уже не командовал донецкими операми-артиллеристами. Наверное, каждый станет таким, если долго перетаскивать с места на место 46-килограммовые снаряды.

Бойцы расчищают место, рассаживаются. Туляки достают гитары и заводят старые военные песни. Артиллеристы подпевают.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО...»

- А хотите посмотреть, как мы на своём инструменте играем?! – усмехается «Земляк». – Только близко не подходите. А то был у нас в гостях один комбат. Поставил машину рядом с пушкой. Мы ему: «Отгони!» А он: «Да, забейте, ничего не будет!» Ну, мы выстрелили, лобовуха у машины вылетела. Он очень обиженный от нас уехал.

- По какой цели работать будете? – спрашиваю.

- Беспокоящий выстрел. Противник в шахту засел. Мы в нее целимся. За шнур дёрнуть хочешь?

Дёргать за шнур не хочу. Но надеваю бронежилет, каску, на случай если противник ответит. Передо мной гаубица «Гиацинт Б», что означает «буксируемая». Открываю рот, чтоб не оглохнуть.

- Орудие! Выстрел! – дёргает за шнур артиллерист.

Бах! – снаряд летит к Угледару, к шахте, где засел враг. Но снаряд и несчастный враг уже никого не интересуют. Глаза всех прикованы к орудию.

- Такого ещё не было… - в задумчивости говорит стрелявший. Гильза не выскочила из ствола. Застряла. Так редко бывает, но конкретно этот ствол ещё не заклинивало.

- Эй, двое, залезьте на ствол! – командует «Земляк», и парни забираются на ствол гаубицы 1976 года выпуска, чтобы его опустить. Ремонт не будет долгим, все исправят. Но всё же обидно сыграть один аккорд и порвать струну.

Мы прощаемся с бойцами, садимся обратно в «Ниву».

- Ну, как ощущения от передовой? – спрашивает «Марс», когда мы снова плывем по чернозёму.

- Умиротворяющее.