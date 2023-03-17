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Политика17 марта 2023 17:35

Кремль считает ничтожным решение суда в Гааге об ордере на арест Владимира Путина

Об этом заявил Дмитрий Песков на вечернем, срочно созванном брифинге, для российских и иностранных журналистов
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), любые решения его ничтожны, с точки зрения права.

Так в пятницу, 17 марта, вечером, официальный представитель Кремля прокомментировал решение Палаты Международного уголовного суда выдать ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Вот что, дословно, сказал Песков:

- Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда.

- Можно вопрос, Дмитрий Сергеевич, - обратился я к пресс-секретарю.

- О чем вопрос?

- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал сегодня готовить международный суд над киевскими преступниками. Сообщается, что этот судебный орган будет соответствовать нормам международного права.

- Я пока не видел эту информацию, - сказал Песков.

… А Львова-Белова в тот же вечер назвала ордер МУС на свой арест оценкой ее работы международным сообществом.

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