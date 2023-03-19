"Была еще не актрисой, а типажом". Как Анастасия Вертинская "подвинула" Людмилу Гурченко в борьбе за роль Ассоль

Однажды на кинопробы пришла девочка-подросток в спортивном костюме, с короткой стрижкой. Это была 15-летняя Настя Вертинская. Фото: кадр из фильма

Режиссёр Александр Птушко взялся за экранизацию повести-феерии Александра Грина в период «хрущёвской оттепели». Выбор был символическим. В сталинскую эпоху

Грин попал в опалу, его книги не печатались. Снова его начали публиковать только в 1956-м году.

Фильм был адресован молодежи. Только за первый год проката картину посмотрели 23 миллиона зрителей.

Среди главных претенденток на роль Ассоль была Людмила Гурченко. Но однажды на кинопробы пришла девочка-подросток в спортивном костюме, с короткой стрижкой. Это была 15-летняя Настя Вертинская. В школе она занималась баскетболом, поэтому спортивный костюм. Она не произвела никакого впечатления на режиссера, он даже не хотел проводить с ней пробы, пока девушку не переодели в платье. Гримеры подобрали ей длинный парик. Птушко посмотрел повнимательней, оценил киногеничность школьницы и утвердил её на Асоль. Эта история, скорее всего, из разряда киношных баек. Дело в том, что режиссер-сказочник, снявший замечательные советские фильмы «Садко», «Каменный цветок», «Илья Муромец», часто бывал в доме Вертинских. Маму Анастасии – Лидию Владимировну Вертинскую – он прекрасно знал и даже снимал в «Садко» в роли птицы Феникс. В их семье он был добрым гостем и, конечно, был прекрасно знаком с дочерьми Александра Вертинского - Анастасией и Марианной. Это Птушко разглядел в Насте будущую кинозвезду и пригласил её в свой фильм.

Правда озвучивать Асоль пришлось другой актрисе - опытной Нине Гуляевой. «Насте было 15 лет, и она не смогла профессионально озвучить свою героиню, поэтому режиссёр пригласил меня», - рассказывала потом Нина Ивановна.

Коллегами Вертинской на площадке были Иван Переверзев, Сергей Мартинсон, Зоя Федорова, Олег Анофреев и, конечно, Василий Лановой, сыгравший капитана Грея. На эту роль пробовались Александр Белявский и Олег Стриженов, но за Лановым уже закрепилось амплуа романтического героя. Его и выбрали.

С Вертинской у него сложились теплые отношения. После премьеры их назвали «самой красивой парой советского кино». И по традиции народная молва их поженила. На самом деле, никакого романа между ними не было. Во-первых, Вертинская моложе Ланового на 10 лет, а школьницами он не увлекался. К тому же был в то время женат на актрисе Тамаре Зябловой, которую очень любил. Именно к ней во время съемок он приплыл в образе прекрасного принца на корабле с алыми парусами. Лановой подговорил капитана баркентины, которая изображала парусник Артура Грея «Секрет», пройти мимо набережной Ялты и пришвартоваться у санатория «Актер», где отдыхала Тамара. «Когда мы появились, Ялта стала похожа на растревоженный муравейник! - вспоминал Лановой. — Когда я сошел на берег, жена сказала: «Вы разбудили Ялту!».

Фильм снимали главным образом в Крыму между Ялтой и Коктебелем. Для съёмок были привлечены баркентина «Альфа» и парусник «Товарищ» - они «играли» корабль капитана Грея. На Балтийском и Черном морях сохранилось лишь несколько учебных парусных судов. «Альфа» стояла в Финском заливе совершенно бесхозная и должна быть вскоре затоплена, но киношникам удалось её спасти. С большим трудом нашли старого мастера-парусника, который вручную сшил огромные полотнища из алого шелка. На изготовление алых парусов пошло две тысячи метров красного шелка. Паруса шили из материала, который использовался для пионерских галстуков. В жизни он смотрелся очень эффектно, а на плёнке выглядел тёмно-коричневым. Операторам пришлось пошаманить с фильтрами, чтобы добиться нужного цвета.

В Коктебеле был построен Лисс – придуманный город неведомой страны… Воронцовский дворец стал английским особняком Греев.

Вертинская впоследствии называла свой дебют в кино «бессознательным периодом творчества». «Я тогда толком не знала, что делать перед камерой, как двигаться, была еще не актрисой, а типажом»,- вспоминала она. В то время она не была готова к всесоюзной славе. Но критики высоко оценили ее работу. О ней писали, будто она сошла со страниц книги во всем обаянии юности, с доверчивой, наивной, но непоколебимой верой в добро.

Фильм «Алые паруса» сделал Анастасию Вертинскую настоящей кинозвездой, но и лишил её возможности спокойно ходить в магазин за хлебом и ездить на трамвае, о чем она горько жалела. Стоило ей выйти из подъезда, как оказывалась в эпицентре толпы, и это было тяжко.