По фейкам ударят рублем или сроком

За дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам страны теперь можно понести уголовную ответственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ подписал законы об ответственности за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам страны. И за фейки о них.

- За что грозит уголовная ответственность? За публичные действия, направленные на дискредитацию «оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года». За это штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Или тюрьма до пяти лет.

Если из-за таких действий кто-то погибнет, станет инвалидом или случатся массовые нарушения общественного порядка и другие тяжкие последствия, то штраф вырастет - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. А загреметь за решетку можно уже на семь лет.

- За что еще закон вводит ответственность? За публичное распространение - под видом достоверных сообщений - заведомо ложной информации. Которая содержит данные об «оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации задач». Тут уже штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. А максимальное наказание - лишение свободы от 10 до 15 лет.

- Второй из принятых законов вносит поправки в КоАП. Они касаются административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию «оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Наказание предусматривает административный штраф: для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.