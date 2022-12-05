"Режим гоблина" признали словом года-2022: Что это значит

Оксфордский словарь признал выражение "режим гоблина" словом 2022 года Фото: Shutterstock

Оксфордский словарь по традиции подвел итоги голосования за слово года, которое отражает то состояние духа и умонастроения, в котором мы провели последние 12 месяцев. В англоязычной части человечества таким словом стало выражение “режим гоблина”. Оно не имеет прямого отношения к гоблинам из вселенной Джона Толкина, которых мы так хорошо знаем по кинотрилогиям “Хоббит” и “Властелин колец”.

Под “режимом гоблина” подразумевается тип поведения современного человека, который беззастенчиво потакает своей лени, жадности, эгоизму и неопрятности, и таким образом отвергает социальные нормы и ожидания.

Первое появление этого выражения зафиксировано в 2009 году в одной из социальных сетей. Но вирусным образом стало распространяться с февраля нынешнего года, когда многие страны стали смягчать ковидные ограничения. При этом многие ожидали, что люди сохранят этикет, принятый во время ковида: будут держать социальную дистанцию, избегать рукопожатий, без устали мыть руки - в общем, заботиться таким образом о здоровье окружающих. Но не тут-то было! Кроме того, “режим гоблина” можно включить в социальных сетях, если дать волю писать все, что вздумается, тому поросенку, который иной раз сидит внутри нас.