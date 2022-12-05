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Общество5 декабря 2022 11:02

"Режим гоблина" признали словом года-2022: Что это значит

Оксфордский словарь признал выражение "режим гоблина" словом 2022 года
Ярослав КОРОБАТОВ
Ярослав КОРОБАТОВ
Оксфордский словарь признал выражение "режим гоблина" словом 2022 года

Оксфордский словарь признал выражение "режим гоблина" словом 2022 года

Фото: Shutterstock

Оксфордский словарь по традиции подвел итоги голосования за слово года, которое отражает то состояние духа и умонастроения, в котором мы провели последние 12 месяцев. В англоязычной части человечества таким словом стало выражение “режим гоблина”. Оно не имеет прямого отношения к гоблинам из вселенной Джона Толкина, которых мы так хорошо знаем по кинотрилогиям “Хоббит” и “Властелин колец”.

Под “режимом гоблина” подразумевается тип поведения современного человека, который беззастенчиво потакает своей лени, жадности, эгоизму и неопрятности, и таким образом отвергает социальные нормы и ожидания.

Первое появление этого выражения зафиксировано в 2009 году в одной из социальных сетей. Но вирусным образом стало распространяться с февраля нынешнего года, когда многие страны стали смягчать ковидные ограничения. При этом многие ожидали, что люди сохранят этикет, принятый во время ковида: будут держать социальную дистанцию, избегать рукопожатий, без устали мыть руки - в общем, заботиться таким образом о здоровье окружающих. Но не тут-то было! Кроме того, “режим гоблина” можно включить в социальных сетях, если дать волю писать все, что вздумается, тому поросенку, который иной раз сидит внутри нас.

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