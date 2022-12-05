Пьяная драка и провальный концерт больно ударили по зависимому Григорию Лепсу

Григорий Лепс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне третьи сутки подряд обсуждают агрессивное поведение Григория Лепса. Сначала певец поразил публику дикой выходкой на сцене. Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" не смог вытянуть ноту, после чего со всего размаха швырнул микрофон о пол, следом полетели очки, а сам музыкант ушел со сцены, раздеваясь на ходу. Впрочем, скандальная поездка в Санкт-Петербург имела куда более печальное продолжение.

Григорий Лепс подрался у бара в Санкт-Петербурге. В заведении артист отдыхал в окружении охраны. Один из посетителей злачного заведения слишком навязчиво и грубо стал приставать к артисту, требовал сфотографироваться с кумиром.

По предварительной информации, певец ответил на навязчивую просьбу грубым отказом, гостя попыталась вывести из бара охрана. А перед этим мужчина обматерил Григория. На улице случилась драка.

Итогом потасовки стал сломанный нос жителя Петербурга. Информации о травмах у Лепса и его охранников не поступало.

Один из очевидцев пьяной драки позже раскрыл подробности конфликта. По его словам, Лепс прошел к барной стойке и заказал виски. "К певцу начали приставать. Все начали к нему обращаться в какой-то максимально пренебрежительной форме - на «ты»", - цитирует его Пятый канал.

Подвыпившие гости кричали, чтобы Лепс им спел. Певец поначалу вел себя спокойно и не обращал внимания на оскорбительные выкрики. "Один из гостей, который и стал участником конфликта, первый начал выкрикивать что-то. Спустя время какая-то фраза Григория задела", - добавил очевидец.

Сама драка происходила на улице и длилась недолго. Вернувшийся в бар Лепс расплатился за виски, а потом покинул заведение.

Сейчас россияне обсуждают поведение Григория. Поклонники призывают артиста одуматься и прекратить пить. Многие считают, что причиной скандальных выходок сильно сдавшей звезды стали алкоголь и вседозволенность. Ведь не секрет, что, там где есть большая слава, есть и большое искушение.

По словам врача Василия Шурова, народный артист находится в серьезной алкогольной зависимости, ему необходимо обратиться к специалистам. Ведь тяжелая зависимость Лепса управляет поведением и напрямую угрожает карьере народного артиста. "Человек уже употребляет много лет. Человек не контролирует аффект. Заболевание прогрессирует, возникает алкогольная болезнь мозга", - подытожил Шуров.