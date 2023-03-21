В Соцфонде рассказали, на какую помощь от государства могут рассчитывать мобилизованные, контрактники и добровольцы и их семьи

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Военнослужащим, которые стали участниками СВО, а также их семьям, полагается ряд льгот и выплат. Рассказываем самое важное о существующих мерах поддержки.

• Пенсионный стаж за время участия в СВО исчисляется в двойном размере. Пенсионные баллы при этом накапливаются из расчета 3,6 за год участия в спецоперации.

• Ветеранам боевых действий устанавливается ежемесячная денежная выплата от Фонда в размере 3 896 руб.

• Военнослужащим-добровольцам, получившим инвалидность, выплачивается пенсия по инвалидности. Ее размер: для инвалидов I группы - 20 774 руб., II группы - 17 312 руб., III группы - 12 118 руб. Также доплачивается 2 308 руб. в месяц за каждого иждивенца.

• Инвалидам по военной травме предоставляется:

- ежемесячная денежная компенсация: для I группы - 21 922 руб., для II группы - 10 961 руб., для III группы - 4 384 руб.;

- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - 7 081 руб.;

- ежемесячное материальное обеспечение: 1 000 руб.

• Если военнослужащий - участник СВО получает инвалидность по общему заболеванию, то ЕДВ предоставляется в размере: для I группы - 4 958 руб., II группы - 3 541 руб., III группы - 2 834 руб.

• Семьям участников СВО пособия на детей назначаются в упрощенном порядке - без учета дохода мобилизованного.

• Если военнослужащий-доброволец погиб или пропал без вести, то вдовам, вдовцам и родителям выплачивается дополнительная пенсия по потере кормильца.

• Также семье умершего или пропавшего без вести в результате участия в СВО военнослужащего:

- назначается ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в размере 21 922 руб.;

- ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 2 815 руб.;

- компенсация 60% расходов на ЖКХ.

Куда обращаться за поддержкой:

Если пенсию выплачивает силовое ведомство, то за ЕДК и ежемесячным пособием на детей следует обращаться туда. В остальных случаях - в отделение Соцфонда, МФЦ или на портал Госуслуги.

Еще больше полезной информации о господдержке - в телеграм-канале Социального фонда России.