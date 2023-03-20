Проблема с дефицитом запчастей для иномарок в России решена: но есть один нюанс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помните, как сокрушались водители год назад, когда западные автогиганты один за другим мчались с российского рынка? Вопрос «что будет с запчастями» мучал буквально всех автомобилистов, особенно владельцев иномарок.

Так вот, на данный момент российскому бизнесу практически удалось решить проблему с комплектующими для авто. Везут отовсюду, откуда только можно. На «Авито», например, число предложений запчастей увеличилось за неполный первый квартал более чем на 20%. Причем значительно расширился ассортимент, появились детали и для не массовых моделей - тех, которые только начали поставляться в Россию.

- Запчастей натащили столько, что можно хоть машины собирать, - сказал kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Единственная сложность - это блоки управления двигателем и автоматической коробкой передач. Это высокая электроника, она под санкциями.

Но и с ними проблема решаема – были бы деньги:

- Из-за сложностей с логистикой доставка становится дольше, а цена выше, - говорит Шапарин.

Конечно, не на все автомобили в равной степени хватает комплектующих.

- Нет недостатка запчастей для текущего ремонта двигателя, подвески, кузовов на корейские машины, на отечественные, на китайские... - перечисляет технический директор компании Fit Service Андрей Рузанов.

Причем в подавляющем большинстве это запчасти от производителя или уполномоченных компаний. А вот с оригинальными деталями для автомобилей из стран, присоединившихся к санкциям, ситуация похуже. Наиболее проблемные марки, по данным страховщиков, - это BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche, Chevrolet.

- Есть сложности с оригинальными лобовыми стеклами, деталями для кузовов, - продолжает Рузанов. - Не случайно страховые компании уже не направляют пострадавшие в ДТП машины своих клиентов на ремонт, а компенсируют затраты деньгами. Потому что страховые должны предоставить оригинальные запчасти, а во многих случаях это невозможно.

Но со стеклами проблема решается, не выезжая из страны, — хорошие стекла практически для всех иномарок изготавливаются на Борском стекольном заводе. Не хуже оригинала.

Выручают в такой ситуации поставки неоригинальных запчастей. Но это не детали, выточенные в гараже где-нибудь в Китае или Вьетнаме. Они сделаны на заводе, но без официального разрешения автопроизводителя. С одной стороны, это по сути контрафакт. С другой, как говорится, за неимением гербовой пишут на простой. А еще говорят: «Вам шашечки или ехать?» Потому что неоригинальная запчасть — это далеко не всегда хуже.

- Это даже хорошо, что пошло много неоригинальных узлов, - сказал kp.ru автоэксперт партнер компании «Автостат» Игорь Моржаретто. - Потому что оригинальные запчасти порой в разы дороже. Для автолюбителей совет простой: подбирайте узлы и компоненты у тех фирм, которые вы знаете и которым доверяете. И пусть они ищут комплектующие - они же отвечают за то, что будет с машиной в случае ремонта.