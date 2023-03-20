Путин: Если Россия выйдет из зерновой сделки, то отправит пшеницу в Африку бесплатно

В самом начале президент напомнил, куда в основном попадает украинская пшеница Фото: REUTERS

Владимир Путин в понедельник выступил в Москве на конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Сейчас многих политиков Черного континента больше всего беспокоит продовольственная безопасность их стран. Не удивительно, что зерновой сделке российский лидер уделил больше всего времени.

В самом начале президент напомнил, куда в основном попадает украинская пшеница:

- Из общего объема вывезенного с Украины зерна, зерновых, 45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% - на Африку.

Это при том, что изначально зерновая сделка вообще затевалась для поддержки бедных стран. Плюс наши требования снять санкции с удобрений так и не выполнили.

Владимир Владимирович потребовал, чтобы дальше зерновая сделка стала пакетной. То есть, все условия должны выполняться одновременно.

- Развивающиеся страны нуждаются в больших объемах продовольствия. Мы настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований: зерно и удобрения должны поступать в нуждающиеся государства Африки, а не направляться на сытые европейские рынки, - отметил глава страны.

Он тут же рассказал, как поступит Россия, если через 60 суток мы не продлим зерновую сделку.

- Мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно, - пообещал Путин.

Владимир Владимирович напомнил, что Москва списала африканским странам долгов на 20 млрд. долларов. А теперь мы все вместе противостоим Западу.

- Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии, - сказал президент.