Киев заявил, что в СССР устроили осознанный геноцид украинцев. Так хамски историю еще не переписывали

Украина раздувает миф о голодоморе Фото: REUTERS

Парламент Германии, поверив в очередную украинскую ложь, признал голодомор геноцидом. Однако, правда о той трагедии лежит на поверхности — считает наш колумнист Николай Варсегов

А знал ли Сталин в 1932 году, что на Украину, как и на прочие регионы СССР надвигается страшный голод? Такой вопрос у меня возник от прочтения статьи Гарета Джонсона, репортера газеты «Таймс», опубликованной в том же 1932 году. Вот краткая выдержка.

«Ситуация на Украине (и в целой России) ужасная; всё паршиво, еды нет, есть только хлеб… . Я повидал настолько плохое, что меня просто бесит, когда я думаю, как люди типа Бернарда Шоу ездят туда, где их водят за нос, они едят вдоволь, после чего называют Россию райским местом. Зима принесёт огромные страдания, люди голодают. ...Одна причина, почему я уехал из Юзовки (Донецк) так быстро, в том, что мне из еды удалось отыскать лишь батон хлеба - больше до семи часов мне было нечего поесть. Многие украинцы настолько ослабли, что не в состоянии работать. Тем не менее во многих отраслях удалось добиться огромного прогресса, и есть большие шансы, что с завершением пятилетки Россия может стать преуспевающей. ...Коммунисты добились отличных результатов в образовании, гигиене и борьбе с пьянством… Цены чудовищные, и ботинок не найти. В магазинах нет ничего».

Как же так - на Украине голод, а туда запросто пускают западных репортеров? И это в те времена, когда СССР отчаянно создает себе имидж самой благополучной страны. В том же 1932 году в Стране Советов выходит фильм на русском и… даже на идише «Возвращение Нейтана Беккера». Сюжет: еврей Нейтан сдуру уехал из СССР в Америку. Хлебнув там горя, опять вернулся в СССР, но уже с товарищем по несчастью - негром. И теперь вот в Стране Советов Нейтан и негр познали всю радость жизни - спасибо социализму!

Руководство СССР не жалело ни сил, ни денег для пиара своей страны. Практически каждый фильм рассказывал как счастливо, весело, сыто живут советские люди в отличие от несчастных в странах капитализма. «...И радость поет нескончая, и песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, и встречное солнце встает». ...А тут приехал западный репортер и понаписал такое!

Можно смело предположить, что в Кремле ни ухом, ни рылом еще не ведают о голоде. Не ведают, потому как местное руководство докладывает только лишь об успехах. Советская пресса, само собой, о голоде ничего не пишет.

Но ныне украинские лжецы, заявляя о геноциде, рисуют нам примерно следующую картину: русский товарищ Сталин (Джугашвили), собрав соратников, заявил: а давайте-ка мы устроим геноцид украинцам посредством голодомора, потому как эти украинцы (по версии русофобов) люди передовые и тем для Москвы опасны.

Так вот в Кремле утвердили план геноцида. И при этом никто не сообразил, что гибель украинцев от истощения не только испортит имидж Страны Советов, но и умертвит, оставит совсем без рабочих рук украинские заводы, фабрики, которые в том же 1932 году возводятся по всей Украине, согласно другому плану Кремля. Ведь в то же время выдала первый ток крупнейшая во всей Европе Днепрогэс. Достраивается гигант металлургии «Азовсталь», строятся, расширяются сотни заводов, фабрик от Харькова, до Херсона, Одессы. На Украине самый широкий размах индустриализации. Собственно, эта индустриализация и стала одной из трех причин голода, потому как деревенские землепашцы массово хлынули на стройки социализма. И на полях работать стало почти что некому. Только в 1937 году, в этой связи, примут закон, запрещающий деревенским жителям перемещаться в город, иначе снова настанет голод.

Второй причиной голода, как известно, стала жуткая засуха. А причина третья, конечно же, бестолковость в руководстве сельским хозяйством.

Голод тогда обрушился не только на Украину, но и на Казахстан, Кавказ, Западную Сибирь, Поволжье, Центрально-Черноземный район России. И если на то пошло, то число погибших от голода в РСФСР ничуть не меньше, чем на Украине. И Россия может также обратиться в их Бундестаг с просьбой признать геноцид русских в 1932 - 1933 годах, пользуясь безграмотностью тамошних депутатов. Только мы выше этого. А ложь историческая — удел украинских политиков и пропагандистов.