Зачем премьер Японии летит на Украину: смысл неожиданного визита таится на страницах истории

Посол Японии в Германии генерал-лейтенант Хироси Осима на Буденовском спуске Ростова-на-Дону с гитлеровским генерал-полковником Руоффом, которого выгонят из гитлеровской армии с 1943 году за позорное отступление на Кавказе и Кубани. Фото: ЦАМО

Думаю, что скоро в СМИ появятся фотографии премьера-министра Японии Фумио Кисиды на высоком берегу Днепра с главой киевского режима Зеленским. Кисида единственный лидер страны-участницы G7, который еще этого не делал. Время для посещения Киева японцу выбрали не самое лучшее: в Москве стартовал трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина.

Ситуация интересна тем, что если встреча китайского лидера с российским была запланированной, то японского премьер-министра западные политтехнологи бросили на Украину из Индии словно палку в колеса летящей в пропасть горящей телеги. Вместо того, чтобы вернуться из рабочей поездки по Индии в Японию, он очутился рядом с фашиствующим главой киевского режима.

На фоне Зеленского визит Кисиды Киева напоминает историю с путешествием японского посла в Германии генерала Хироси Осимы по оккупированной гитлеровцами Украине в 1942 году. Тогда немецкая разведка устроила японцу настоящий тур по захваченной Одессе, Николаеву, Симферополю, Севастополю, Мариуполю, Сталино (Донецк), Ростову-на-Дону и Киеву. Кисиду и раньше привозили в Смоленскую область на встречу с Гитлером, где подталкивали убедить императора Японии открыть второй фронт против СССР. Но тот лишь задумчиво опирался на самурайский меч и покачивал головой….

Осима даже после осмотра Сталинграда заявил, что война в Китае «может продлиться очень долго и Япония едва ли намечает сейчас проведение каких-либо крупных операций, так как на это у нее нет сил». Говорил, что китайская армия в количественном отношении намного превосходит японские силы, «но в руководстве, организации, вооружении и снаряжении она отстает». Кисида как-бы намекал немцам, что было бы неплохо изолировать Китай от ввоза оружия, полагал, что окончание японо-китайской войны возможно лишь после завершения борьбы между Японией и Америкой.

Фотографии с гитлеровских офицеров с Хироси Осимой найдут позже в личных вещах плененного в Сталинграде немецкого полковника 12-отдела (Иностранные армии Востока) немецкого Генштаба Фридриха Шильдкнехта, который и сопровождал японца в поездке по СССР. Один из снимков, где японский посол стоит на набережной Дона в районе Буденовском спуске была подписана так: «Немецкий генерал-полковник Эвальд фон Клейст и посол Японии в Германии генерал-лейтенант Хироси Осима на окраине Ростова». На самом деле снимках не генерал Клейст, который в 1944 году будет арестован за покушение на Гитлера и закончит свои дни в югославских и советских лагерях, а генерал-полковник Рихард Руофф, которого выгнали из гитлеровской армии с 1943 году за позорное отступление на Кавказе и Кубани.

Шильдкнехт дословно опишет содержание бесед с японским послом начальнику своего отдела Рейнхарду Гелену, который был одним из руководителей оперативной (военной) разведки на Восточном фронте.

Гелен тогда отметил в этих материалах, что «японцы ведут в южной части Тихого океана свою частную войну, вместо того чтобы участвовать в борьбе против общего врага». И тут же усомнился в том, что японское наступление на советский Дальний Восток могло бы «существенно повлияло на исход войны в Европе».

Кстати, Гелен успеет получить очередное генеральское звание прежде чем был уволен Гитлером в апреле 1945 года за «пораженческие доклады». После войны он перебежит к американским коллегам, передаст им все материалы и агентурную сеть в Восточной Европе, предложит сформировать из бывших нацистов службу противодействия «агрессивным устремлением СССР в Европе».

На средства американской разведки в 1948 году гитлеровский генерал создаст «Организацию Гелена», что в 1956 году будет переименована Федеральную разведывательную службу Германии (BND). За все эти достижения он будет награжден Мальтийским орденом и Большим крестом заслуг ФРГ, после чего умрет естественной смертью в 1979 году.

Вспоминая о Великой Отечественной войне, мы забываем, что это была не только война с гитлеровской коалицией в Европе. В Юго-Восточной Азии за ней внимательно следили наши резиденты, а все сообщения, которые Осима посылал императору Хирохито изучал советский разведчик Рихард Зорге. Именно он доложил Сталину, что Япония не собирается открывать второй фронт и предостерег поддерживать США против Японии, так как там уже было наработано бактериологическое оружие.

Разведывательная информация позволила Сталину перебросить резервы с Дальнего Востока и Сибири под Москву, а потом и одержать победу над Германие. Кстати, именно американцы поделились с российскими разведчиками шифрами, которые позволяли оперативно переводить радиограммы японских дипломатов.

Япония от тех контактов с гитлеровским режимом больше потеряла, чем приобрела. Потом были ядерные удары США по Хиросиме, Нагасаки и капитуляция. Так, что фотографироваться с фашиствующими молодчиками на оккупированной земле опасно. В Японии об этом еще должны помнить.