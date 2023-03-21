Минобороны России: Войска ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник

Большинство украинских дронов были сбиты над мирными районами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 95, на Донецком до 160, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 30, на Херсонском свыше 40.

В этих кровопролитных боях наши воины не только ликвидировали более 400 наемников киевского режима, но также артиллерийскую систему М777 (США), десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и машин ВСУ.

Нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток сбит в воздухе самолет Су-25 ВВС ВСУ, уничтожены также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США) нанесено поражение 95 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили 31 украинский беспилотник и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Большинство украинских беспилотников были перехвачены над мирными районами Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

403 - самолета.

223 - вертолета.

3502 - беспилотных летательных аппарата.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8363 - танка и других боевых бронированных машин.

1070 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4403 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9039 - единиц специальной военной автомобильной техники.