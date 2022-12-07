Минспорта объявляет лучшие спортивные проекты

Фото: Администрация муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостана

Презентации спортивных проектов приходили со всей страны, от Балтийска до Комсомольска-на-Амуре.

В конкурсе участвовали регионы, города, СМИ и молодые спортсмены. Именно в этих четырех категориях будут названы победители – спортивные, целеустремленные и активные люди! Но конкурсы были задуманы не ради медалей: Минспорта будет тиражировать лучшие инициативы, которые популяризируют спортивный образ жизни и мотивируют россиян регулярно заниматься физкультурой и спортом.

Например, Бакалинский район республики Башкортостан традиционно проводит среди юных и взрослых жителей Спартакиаду. В ней представлены массовые виды спорта, которые доступны всем – от шашек и волейбола до лыжных гонок и армрестлинга. В программу даже включена хотя и не олимпийская, но любимая многими бакалинцами дисциплина – подледная рыбалка! Награждение победителей Спартакиады всегда проходит в начале лета, на районном празднике Сабантуй.

А в Елецком районе Липецкой области во всех школах на отдельных уроках физкультуры мальчишек и девчонок учат приемам самбо. Это не случайно: елецкая земля богата традициями единоборств и дольше полувека являет миру талантливых самбистов и дзюдоистов. Кстати, Минспорта поддержало инициативу липецких властей о строительстве в районе Елецкой школы борьбы.

А в Мичуринске Тамбовской области благодаря недавно созданному туристическому Клубу «68 дорог» многие жители впервые сходили в пеший поход по российской глубинке, сплавились на байдарках, встали на лыжи.

Фото: Администрация города Мичуринска Тамбовской области

Лучшие спортивные проекты 2022 года определяло жюри, в которое входят представители Минспорта РФ, общественные деятели, журналисты и спортсмены. На Деловом форуме победители получат дипломы и памятные призы.