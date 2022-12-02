Все за углем!

Твердое топливо льготникам привезут прямо домой. Фото: Телеграм-канал главы администрации Мелитополя Галины Данильченко

Власти решили поддержать людей, вынужденных отапливать свои дома с помощью печек. Такие жители области бесплатно получат уголь. По две тонны.

- Очень неожиданно и приятно, - признается жительница одного из поселков Марина Горковенко. - Не привыкли мы к такой заботе.

При киевской власти жителям приходилось за свой счет каждый год покупать твердое топливо. А для многих, к примеру, пенсионеров, это огромная финансовая нагрузка.

- Две пенсии уходило - семь - восемь тысяч гривен, - говорит другая жительница области, Людмила Иванова. - А сегодня я получила уголь бесплатно!

А вот что рассказывает Иван Семенов из Мелитополя:

- Не было угля у нас, покупали дрова. А что делать? Но дровами не натопишься, их много уходит, и тут сказали: «Уголь привезем». И привезли! Я очень доволен, большое спасибо!

Как сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко, в Мелитополе уже началась выдача угля льготным категориям граждан, у которых отсутствует электро- и газоснабжение. По ее словам, в городе уже организована поставка в более чем 50 дворов.

- И еще более 100 семей получат уголь в ближайшее время. Наша основная задача - в отопительный сезон обеспечить социально незащищенные категории граждан топливом, позаботиться о том, чтобы в каждом доме было тепло и уютно, - сказала Данильченко.

Твердое топливо получают жители и других городов и поселков Запорожской области.

СПРАВКА «КП»

Право получить две тонны угля есть у следующих категорий граждан:

ветераны Великой Отечественной войны (инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны);

лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы 1-й и 2-й категорий;

многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей);

пенсионеры старше 80 лет;

инвалиды I - II групп.

Для получения льготного угля необходимо обратиться в управление министерства труда и социальной политики.

КСТАТИ

В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Как рассказал заместитель министра промышленности и энергетики области Александр Гомонов, сегодня уже больше 90 тысяч семей вновь получают газ. Так, подачу голубого топлива возобновили в Бердянском, Мелитопольском районах, а также в Токмаке и прилегающих населенных пунктах.