«Платон ей нафиг не нужен»: Отец Жанны Фриске высказался о новой жене Шепелева

Отношения Шепелева с родителями Жанны испортились после ее смерти. Фото: Мила СТРИЖ

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну Платону было два года. После ее смерти у отца мальчика, телеведущего Дмитрия Шепелева возник затянувшийся конфликт с семьей покойной жены. Он по-прежнему не разрешает родителям Жанны видеться с Платоном. Сейчас мальчика воспитывает новая избранница шоумена – дизайнер Екатерина Тулупова. Отец Жанны Владимир Фриске уверен, что мачеха недодает мальчику душевного тепла и не любит его так, как ближайшие родственники – бабушка и дедушка.

Дмитрий и Екатерина воспитывают троих детей: Платона, дочь Екатерины от первого брака Ладу и их общего сына Тихона. Отец Жанны считает, что новая жена Шепелева уделяет гораздо больше внимания собственным детям, чем 9-летнему Платону.

«Я знаю, что там у ребенка нет 100 процентов ни доброты, ни теплоты. Эта женщина, с которой он живет… Думаю, он ей на фиг не нужен, потому что у нее свои дети есть. Платошка той ласки, той любви там не получает и не получит - это однозначно», - сообщил Владимир Фриске «СтарХиту».

Платон очень похож на маму. Фото: соцсети.

Скучает по Платону и его крестная мама, экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова. Недавно певица высказалась о том, что Шепелев и семья Жанны могли бы помириться. Мальчик не должен видеть, как семья ссорится из-за него. Платон должен расти в атмосфере любви и взаимопонимания.

Сам Владимир Борисович согласен с Ольгой и готов протянуть руку дружбы бывшему зятю. Однако делать это первым не собирается.

«Он, наверное, хочет, чтобы я перед ним на колени встал, но этого никогда не случится. И он этим пользуется. Если я увижу, что есть положительные сдвиги, естественно - против не буду и сделаю все, чтобы увидеться с ребенком. А нет - буду ждать. Сбудется рано или поздно», - считает дедушка Платона.

Шоумен уже несколько лет живет вместе с Екатериной Тулуповой. Фото: соцсети.

Ранее отец певицы Владимир Фриске не раз говорил, что они с женой готовы видеться с Платоном в рамках, назначенных судом – то есть раз в месяц по полтора часа. Однако Шепелев, по его словам, постоянно придумывал отговорки, чтобы сорвать эти встречи: то он с Платоном уехал в отпуск, то мальчик заболел. Владимир Борисович также говорил, что органы опеки сквозь пальцы смотрели на несоблюдение установленного судом графика свиданий.

В конце концов бабушка и дедушка отчаялись и перестали настаивать на своем праве. В шоу «Секрет на миллион» сестра Жанны Наталья Фриске рассказала, что ее мама тайком приезжала к школе Платона в надежде увидеть мальчика хотя бы издали.