Обнаружено подводное кладбище монстров: по загадочным причинам в этом месте гибнет все живое

Среди самых ценных находок – зуб гигантского древнего монстра мегалодона

Западная Австралия – край пустынный, и тем круче выглядят тамошние пляжи, сущий рай. Кто бы знал, что неподалеку от берега таится нечто, уничтожающее акул и других крупных хищников на протяжении сотен миллионов лет.

Исследователи музея штата Виктория делали стандартную и скучную работу: бросали сеть, и смотрели, что вытянут. Таким образом ученые изучают, кто обитает на небольшой глубине. Раз за разом сеть приносила какие-то камни. Это уже начало раздражать и разочаровывать, делятся ученые: никакой живности, одни камни. Присмотревшись, ахнули: камни-то оказались зубами акул, как современных, так и вымерших. Под лодкой ученых оказалось невероятное кладбище хищников.

Среди самых ценных находок – зуб гигантского древнего монстра мегалодона. Эти хищники древности были достаточно велики, чтобы сожрать кита. Чудовище постоянно что-то жевало, и стачивало зубы всего за неделю. И как же быть? Они вырастали снова! Каждую неделю монстр менял все свои 276 зубов.

Но наряду с такой экзотикой ученые наткнулись и на остатки современных акул. Что же там такое?

На самом деле, палеонтологи (ученые, изучающие древних животных) невероятно ценят такие места. Если вы слышите, что где-то находят динозавров (например, у нас на Волге в районе Самары, или в Монголии), значит, в этом месте они почему-то массово умирали. С мамонтами та же история. И если мамонты, жившие относительно недавно, дают намек (болото, выделения ядовитых газов), то с динозаврами или подводными хищниками сплошные тайны. Возможно, тоже выделения каких-то отравляющих газов со дна океана. Возможно, именно тут ничего опасного нет, но течения приносят тела животных именно сюда со всех сторон. Так или иначе, австралийцам невероятно повезло – сколько еще тайн откроет подводное кладбище монстров у пустынного пляжа, никто не знает.