Минобороны заявило об уничтожении 90 польских наемников

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Кадр видео

Минобороны России на прошедшем брифинге сообщило об эффективных ударах высокоточным оружием ВКС России в населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области. Там уничтожено за сутки пять пусковых установок реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS-II» производства ФРГ.

Еще две пусковые установки «HIMARS» сожжены у Ильичевки Донецкой Народной Республики.

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», - отметил в сообщении журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также перечислил потери личного состава ВСУ: на Красно-Лиманском направлении российские подразделения в наступлении уничтожили более 60-ти украинских военнослужащих, на Купянском более 70-ти украинских военнослужащих, на Донецком более 50-ти, на Южно-Донецком более 30.

В боях украинские националисты потеряли десятки танков, бронемашин и автомобилей.

За сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 14

реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха», «Ураган», противорадиолокационная ракета «HARM», 5 беспилотников, Ми-8 ВВС Украины, пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

341 - самолет

181 - вертолет

2643 - беспилотных летательных аппарата

392 - зенитных ракетных комплекса

7030 - танков и других боевых бронированных машин

920 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3668 - орудий полевой артиллерии и минометов

7507 - единиц специальной военной автомобильной техники